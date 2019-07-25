港股高開５１點報２８５７５點，國指升４３點

《經濟通通訊社２５日專訊》隔晚美股三大指數走勢不一，今早亞洲股市亦缺乏方向，日經

升９１點，首爾指數跌３點。另外，有指北韓今早從東部沿岸元山一帶至少發射兩枚不明飛行物

體，向東飛行大約４３０公里，據日媒引述日本政府消息人士稱，該兩枚不明飛行物體是短程彈

道導彈。地緣政治不穩情況下，港股今早亦只輕微高開５１點，內險股繼續有追捧，另外創科實

業（００６６９）高開１﹒８％，舜宇光學（０２３８２）升１﹒７％。

恆生指數報２８５７５點，升５１點或升０﹒１８％，主板成交２７﹒４５億元。國企指數

報１０９０２，升４３點或升０﹒４０％。

重磅股方面，匯豐控股（００００５）跌０﹒３９％，報６４﹒４５元；港交所

（００３８８）跌０﹒３７％，報２６５﹒８元；騰訊（００７００）升１﹒４８％，報

３７１元；中移動（００９４１）跌０﹒１５％，報６８﹒５５元；友邦保險（０１２９９）跌

０﹒９２％，報８６元。



表列十大上升恆指成分股表現：



股份（編號） 現價 變幅

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創科實業（００６６９） ６２﹒３０元 升１﹒８０％

舜宇光學（０２３８２） ９５﹒００元 升１﹒７１％

騰訊控股（００７００） ３７１﹒００元 升１﹒４８％

碧桂園 （０２００７） １１﹒１４元 升１﹒２７％

中國平安（０２３１８） ９６﹒００元 升１﹒０５％

中國人壽（０２６２８） ２０﹒６０元 升０﹒９８％

石藥集團（０１０９３） １３﹒４６元 升０﹒９０％

吉利汽車（００１７５） １２﹒５８元 升０﹒８０％

九倉置業（０１９９７） ５０﹒７５元 升０﹒７９％

萬洲國際（００２８８） ８﹒０８元 升０﹒７５％

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