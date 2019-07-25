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即市新聞

25/07/2019 09:23

港股高開５１點報２８５７５點，國指升４３點

　　《經濟通通訊社２５日專訊》隔晚美股三大指數走勢不一，今早亞洲股市亦缺乏方向，日經
升９１點，首爾指數跌３點。另外，有指北韓今早從東部沿岸元山一帶至少發射兩枚不明飛行物
體，向東飛行大約４３０公里，據日媒引述日本政府消息人士稱，該兩枚不明飛行物體是短程彈
道導彈。地緣政治不穩情況下，港股今早亦只輕微高開５１點，內險股繼續有追捧，另外創科實
業（００６６９）高開１﹒８％，舜宇光學（０２３８２）升１﹒７％。
　　恆生指數報２８５７５點，升５１點或升０﹒１８％，主板成交２７﹒４５億元。國企指數
報１０９０２，升４３點或升０﹒４０％。
　　重磅股方面，匯豐控股（００００５）跌０﹒３９％，報６４﹒４５元；港交所
（００３８８）跌０﹒３７％，報２６５﹒８元；騰訊（００７００）升１﹒４８％，報
３７１元；中移動（００９４１）跌０﹒１５％，報６８﹒５５元；友邦保險（０１２９９）跌
０﹒９２％，報８６元。

　　表列十大上升恆指成分股表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　創科實業（００６６９）　　　６２﹒３０元　　　升１﹒８０％
　　舜宇光學（０２３８２）　　　９５﹒００元　　　升１﹒７１％
　　騰訊控股（００７００）　　３７１﹒００元　　　升１﹒４８％
　　碧桂園　（０２００７）　　　１１﹒１４元　　　升１﹒２７％
　　中國平安（０２３１８）　　　９６﹒００元　　　升１﹒０５％
　　中國人壽（０２６２８）　　　２０﹒６０元　　　升０﹒９８％
　　石藥集團（０１０９３）　　　１３﹒４６元　　　升０﹒９０％
　　吉利汽車（００１７５）　　　１２﹒５８元　　　升０﹒８０％
　　九倉置業（０１９９７）　　　５０﹒７５元　　　升０﹒７９％
　　萬洲國際（００２８８）　　　　８﹒０８元　　　升０﹒７５％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｕｌ）

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