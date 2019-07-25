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即市新聞

25/07/2019 16:45

《盤後部署》港股築三角形走勢待突破，料短期難企穩百天線

　　《經濟通通訊社２５日專訊》美國白宮確認財長努欽與貿易代表萊特希澤，下周二
（３０日）起一連兩日將率團在上海，與中國官員舉行面對面談判。隔晚美股普遍向上，港股今
日亦承接外圍升勢，收市走高７０點，連升第三日，累漲２２３點，惟成交仍然疏落。
　　港股今日表現反覆，先高開５１點報２８５７５點，其後因本地地產股有沽壓，拖累大市最
多轉跌７點，穿過１０天線（約２８５４２點）及２０天線（約２８５４８點）後有買盤跟進，
資金隨後流入騰訊（００７００）及兩隻藍籌醫藥股，帶動港股最多再升１０４點，至
２８６２８，於１００天線（約２８６３２點）前止步，最終收報２８５９４，升７０點或升０
﹒２５％，全日波幅僅１１１點，主板成交６８０﹒５９億元，較上日減少１％。國企指數收報
１０９３０，升０﹒６６％或升７１點。
　　Ａ股普遍向上，滬綜指收升１４點或升０﹒４８％，報２９３７，成交１７５３﹒５６億元
人民幣。深成指則揚７８點或升０﹒８５％，至９３４４，成交２２４１﹒７０億元人民幣。
　
＊中美下周會談料無進展，格林斯藩、黑石同撐減息＊

　　中美官方先後證實，兩國官員下周二、三（３１日）將舉行面對面會談。與以往的談判有異
，今次會面地點改在上海，而非過往的北京。中國商務部新聞發言人高峰在例行記者會上表示，
在不同的地點磋商是十分正常的安排，上海具備開展磋商的良好條件。有分析指，美國前總統尼
克遜曾在上海發表聯合公報，並開啟中美關係正常化進程，意味上海對兩國具象徵意義。不過，
由於雙方已有逾兩個月時間沒有會面，外界均認為，今次見面不會達成協議。努欽亦直言，預計
需要多幾次會議才能夠落實協議。
　　另一邊廂，美國聯儲局在當地時間下周二、三舉行議息會議。市場普遍認為，減息已成定局
。據彭博最新利率期貨顯示，本月減息機率維持１００％。當中，減息０﹒２５厘的機會率，由
上星期的約六成升至７８﹒５％，減息０﹒５厘則由約三成，降至２１﹒５％，意味減息
０﹒２５厘的機會仍然較高。聯儲局前主席格林斯藩上日接受訪問時表示，支持局方為保險起見
，在未來議息會議採取減息行動，以應對經濟下行風險。
　　減息憧憬支撐近月美股表現，其中，隔晚標指及納指均再創收市新高，分別報３０１９點及
８３２１點。不過，美國私募基金管理巨擘貝萊德（Ｂｌａｃｋｓｔｏｎｅ）則認為，聯儲局未
來數月不會如市場預期般減息多次，相關失落情緒或令美股自高位回落。又指，局方目前沒有減
息需要，惟支持以保險起見，於下周會議中減息０﹒２５厘，並指美國通脹非預期般疲弱，經濟
未來只見放緩未見衰退。而努欽亦表示，強美元對美國長期經濟有利，短期無提倡弱美元的政策
，相關言論與總統特朗普一向支持弱美元的取態有異。分析認為，現時情況已反映美國政府在貨
幣政策上有變。倘若美國最終轉軑，以港股與美元走勢成反比的關係下，或將不利港股未來走勢


＊內地資金緊港股續牛皮，料續２８０００水平徘徊＊
　　
　　內地科創板周一（２２日）開鑼，資金當日走入２５隻首掛的股份，相關股份平均升幅達
１﹒４倍；加上，本港的政治事件，拖累恆指周一大跌３９４點。現時市傳第二波科創板新股申
購即將開啟，相信在第一波股份倍升的影響下，資金或再次走入科創板，意味可能抽走港股資金
，對恆指走勢不利。
　　港股最近成交不繼收縮，７００億以上成交已買少見少。除了觀望聯儲局與中美貿談的進展
外，相信亦與市場擔心內地資金緊張有關。繼包商事件後，於本港上市的錦州銀行
（００４１６）亦傳陷入困境，多間同業已將之列入黑名單。錦州稱，公司目前經營正常，並正
洽引進戰略投資者。今日隔夜上海同業拆息（Ｓｈｉｂｏｒ）已漲１４﹒７個基點，報
２﹒６２８厘，投資者宜留意相關事件發展，或進一步影響中港股市投資情緒。
　　恆指近日窄幅上落，自５月底開始築起三角形走勢，頭部逐漸收窄，反映港股正靜待突破，
而現時１４天ＲＳＩ及５天移動平均線分別處於５４﹒７８４及５３﹒９９３屬合理水平，短期
或在２８０００至１００天線（約２８６３２點）水平窄幅上落。（ｓｃ）

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「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
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