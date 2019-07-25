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25/07/2019 08:26

【貿易開戰】努欽與萊特希澤下周二赴上海與劉鶴舉行貿易談判

　　《經濟通通訊社２５日專訊》美國白宮發表聲明稱，美國財政部長努欽與貿易代表萊特希澤
將於７月３０日在上海與中國國務院副總理劉鶴舉行會談。中美貿易談判於５月時破裂，因中國
違背較早時的談判承諾。
　　努欽表示，在兩國元首的指示下雙方回到談判桌前，預計在達成協議之前還將舉行多次會議

　　白宮表示，下周的談判將討論一系列問題，包括知識產權、強制技術轉讓、非關稅壁壘、農
業、服務、貿易逆差及協議執行。（ｍｎ）

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