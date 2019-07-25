《經濟通通訊社２５日專訊》南韓聯合參謀本部表示，北韓今早從東部沿岸元山一帶至少發
射兩枚不明飛行物體，向東飛行大約４３０公里。
據日媒引述日本政府消息人士稱，該兩枚不明飛行物體是短程彈道導彈。
若事件屬實，這將是美國總統特朗普與北韓領導人金正恩６月底在兩韓非軍事區會面以來，
北韓首次進行導彈測試。（ｍｎ）
25/07/2019 08:33
【朝鮮局勢】北韓被指今早從東部發射至少兩枚短程彈道導彈
《經濟通通訊社２５日專訊》南韓聯合參謀本部表示，北韓今早從東部沿岸元山一帶至少發
射兩枚不明飛行物體，向東飛行大約４３０公里。
據日媒引述日本政府消息人士稱，該兩枚不明飛行物體是短程彈道導彈。
若事件屬實，這將是美國總統特朗普與北韓領導人金正恩６月底在兩韓非軍事區會面以來，
北韓首次進行導彈測試。（ｍｎ）
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