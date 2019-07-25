《外地經濟》美國財長短期內不主張美元走軟，看法與特朗普有分歧

《經濟通通訊社２５日專訊》美國財政部長努欽表示，短期內不主張美元走軟，與總統特朗

普的看法有分歧。

努欽稱，從長期來看強勢及穩定的美元符合美國的利益，認為美國可以從美元作為世界儲備

貨幣的地位中受益。

特朗普認一直不滿美元過強阻礙縮小美國與其主要貿易夥伴之間的貿易逆差，他稱美元走強

的大部分原因歸咎於聯儲局的利率政策。（ｍｎ）

