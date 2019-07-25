【朝鮮局勢】南韓軍方：北韓今早試射導彈至少一枚是最新研製

《經濟通通訊社２５日專訊》南韓軍方表示，北韓今早從東海岸發射兩枚短程導彈，至少有

一枚是最新研製，飛行了大約６８８公里，另一枚飛行約４３０公里，高度達５萬米。這是美國

總統特朗普與北韓領導人金正恩日前同意重啟去核化談判後，北韓的首度導彈試射。（ｍｎ）

