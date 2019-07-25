《台股攻略－馮偉明》鴻海有資金追捧，台股企穩１０９００點

《台股攻略》台股加權指數今日（２５日）終場收１０９４１﹒４１點，微升５﹒６５點，

成交金額為新台幣１３２８﹒７７億元。

在鴻海上升的帶動下，權值股大立光、和碩及中租─ＫＹ升超過２％，聯發科、台新金、統

一、永豐金、華南金、正新、富邦金及統一超亦有１％升幅，中信金、合庫金、國巨、台塑化、

廣達、和泰車、研華、台塑、台灣大及可成等穩住大市。雖然韓國記憶體廠ＳＫ海力士宣布第四

季起減少ＤＲＡＭ產能，並ＮＡＮＤ Ｆｌａｓｈ減產幅度將調高至１５％，明年投資額更將大

幅減少，但有助記憶體市況進一步好轉，南亞科今日股價升達６﹒５％，帶動華邦電升超過半根

停板，旺宏升６％。泰偉將會提供中國視頻即開型彩票全國性新系統軟體建設的相關技術，今日

股價續攻漲停，並帶動遊戲相關機構於暑期持續走強，其中華義升超過７％，歐買尬升超過２％

，智崴、橘子及大宇資等有超過１％升幅。５Ｇ概念帶動的銅箔基板商機仍然持續發酵，台燿漲

半根停板，金居及騰輝電子升近３％，聯茂升超過１％。

美股費半指數持續創新高，並台積電為第三季電子旺季行情加持，投資者暫時不應看淡台股

，再加上大市憧憬美國減息，以及中美將展開新一輪貿易談判等利好因素，後市可望升至

１１０００點。《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管 馮偉明》



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