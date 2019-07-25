金沙中國（０１９２８）次季淨利升１９﹒７％至５﹒１１億美元

《經濟通通訊社２５日專訊》金沙中國（０１９２８）控股股東Ｌａｓ Ｖｅｇａｓ

Ｓａｎｄｓ Ｃｏｒｐ（「ＬＶＳ」）公布截至２０１９年６月底止第二季度業績，其中包括公

布金沙中國季度總收益淨額較去年同期升１﹒４％至２１﹒４億（美元．下同）（約１６７﹒１

９億港元）；淨利按年升１９﹒７％至５﹒１１億元（約３９﹒９２億港元）；而經調整物業

ＥＢＩＴＤＡ為７﹒６５億元，按年升２％。

ＬＶＳ第二季折舊及攤銷開支約２﹒８９億美元，去年同期為２﹒７４億元，ＬＶＳ解釋該

增加與金沙城中心若干資產改造為澳門倫敦人而加速折舊開支有關。經扣除資本化金額後的利息

開支為１﹒４３億元，去年同期為９３００萬元，該增加乃由於２０１８年８月發行的優先票據

導致借款水平增加。

另外，ＬＶＳ第二季的資本開支共達２﹒１３億美元，包括澳門９９００萬元的建造、發展

及維修活動。

ＬＶＳ總裁Ｒｏｂｅｒｔ Ｇｌｅｎ Ｇｏｌｄｓｔｅｉｎ表示，ＬＶＳ於季內錄得強勁的

財務業績，正常化經調整物業ＥＢＩＴＤＡ達到近１３億美元。公司對於亞洲未來增長機會保持

樂觀，其將透過於本年度稍後引入澳門四季大樓套房及２０２０年及２０２１年引入澳門倫敦人

而提升。（ｕｌ）



＊有關業績的備註，請參閱該公司之正式通告

