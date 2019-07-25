《談國論企－黎偉成》電力生產上半年放緩況非差

《談國論企》中國的電力生產於２０１９年６月份甚至上半年同比增長放緩，乃受全國平均

氣溫並未出現２０１８年同期較常年偏高０﹒８個百分點之象之使然，尤其是火電減產和核電、

水電、風電、太陽能等潔淨電產普處雙位的增長，結合油氣等能源生產及進口穩快增長，正正反

映出中國實體經濟保持穩有進發展之態，受美國所挑貿戰衝擊相對不太強烈。



＊全國氣溫未如上年燠熱使用電量稍減＊



據中國國家統計局所發布的最新資料顯示，全國的電力生產於２０１９年６月份所達

５８３４億千瓦時，同比增長２﹒８％，無疑較２０１８年的５５５０﹒６億千瓦時所增的

６﹒７％少增３﹒９個百分點，但此數相對於對上一個月的２０１９年５月份達５５８９億千瓦

時，僅增０﹒２％，要多增凡２﹒６個百分點之普。

需要注意的，是：（一）全國電力生產２０１９年１－６月份累計３﹒４萬億千瓦時，同比

增長３﹒３％，即使較１－５月份達２﹒５萬億千瓦時同比增長３﹒３５％的幅度低０﹒０５個

百分點，但在產量卻環比高０﹒９萬億千瓦時，又非劣象。

特別是（二）全國平均氣溫於２０１９年回復相對正常的水平，未有如２０１８年６及５月

份相對於上半年同期較常年偏高０﹒８個百分點之況，尤其是２０１８年６月份的氣溫為

２００５年以來之最高，較５月份自１９６１年以來之最高的情況更為嚴重。即使２０１９年未

有出現上年的超高平均溫度，是為住戶用戶的電力需求未見過份殷切所致之餘，工業用電該在生

產穩步上升的支持而保持穩快增長。



＊潔淨能源增產速度較快受惠國策＊



至於發電類別，亦見結構性的改善，因（三）火電的電力生產於２０１９年６月份即使同比

只是略為增長０﹒１％，卻較５月份之所跌４﹒９％轉升，相對於２０１８年同期增６﹒３％環

比尚減４％。

但（四）潔淨能源發電量，卻於２０１９年上半年呈全局的反覆提升之態，其中（１）風電

產量同比增長１１﹒９％，較２０１８年同期所增１１﹒４％。（２）核電增產１７﹒８％，環

比增長２﹒４個百分點，乃於上年同期大增１９﹒３％底下的高增長；和（３）水電發電的同比

增長６﹒９％，２０１８年則增加３﹒７個百分點。此因全國降水量有所增加的支持；（４）太

陽能發電同比增７﹒４％，環比跌８﹒１個百分點，不大穩定。

《資深財經評論員 黎偉成》（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）

