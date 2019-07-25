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25/07/2019 09:30

《談國論企－黎偉成》電力生產上半年放緩況非差

　　《談國論企》中國的電力生產於２０１９年６月份甚至上半年同比增長放緩，乃受全國平均
氣溫並未出現２０１８年同期較常年偏高０﹒８個百分點之象之使然，尤其是火電減產和核電、
水電、風電、太陽能等潔淨電產普處雙位的增長，結合油氣等能源生產及進口穩快增長，正正反
映出中國實體經濟保持穩有進發展之態，受美國所挑貿戰衝擊相對不太強烈。
　
＊全國氣溫未如上年燠熱使用電量稍減＊
　
　　據中國國家統計局所發布的最新資料顯示，全國的電力生產於２０１９年６月份所達
５８３４億千瓦時，同比增長２﹒８％，無疑較２０１８年的５５５０﹒６億千瓦時所增的
６﹒７％少增３﹒９個百分點，但此數相對於對上一個月的２０１９年５月份達５５８９億千瓦
時，僅增０﹒２％，要多增凡２﹒６個百分點之普。
　　需要注意的，是：（一）全國電力生產２０１９年１－６月份累計３﹒４萬億千瓦時，同比
增長３﹒３％，即使較１－５月份達２﹒５萬億千瓦時同比增長３﹒３５％的幅度低０﹒０５個
百分點，但在產量卻環比高０﹒９萬億千瓦時，又非劣象。
　　特別是（二）全國平均氣溫於２０１９年回復相對正常的水平，未有如２０１８年６及５月
份相對於上半年同期較常年偏高０﹒８個百分點之況，尤其是２０１８年６月份的氣溫為
２００５年以來之最高，較５月份自１９６１年以來之最高的情況更為嚴重。即使２０１９年未
有出現上年的超高平均溫度，是為住戶用戶的電力需求未見過份殷切所致之餘，工業用電該在生
產穩步上升的支持而保持穩快增長。
　
＊潔淨能源增產速度較快受惠國策＊
　
　　至於發電類別，亦見結構性的改善，因（三）火電的電力生產於２０１９年６月份即使同比
只是略為增長０﹒１％，卻較５月份之所跌４﹒９％轉升，相對於２０１８年同期增６﹒３％環
比尚減４％。
　　但（四）潔淨能源發電量，卻於２０１９年上半年呈全局的反覆提升之態，其中（１）風電
產量同比增長１１﹒９％，較２０１８年同期所增１１﹒４％。（２）核電增產１７﹒８％，環
比增長２﹒４個百分點，乃於上年同期大增１９﹒３％底下的高增長；和（３）水電發電的同比
增長６﹒９％，２０１８年則增加３﹒７個百分點。此因全國降水量有所增加的支持；（４）太
陽能發電同比增７﹒４％，環比跌８﹒１個百分點，不大穩定。
《資深財經評論員　黎偉成》（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）

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