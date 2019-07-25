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即市新聞

25/07/2019 10:49

《異動股》閱文遭凱雷折讓售股現價挫一成，高盛摩通大額淨沽出

　　《經濟通通訊社２５日專訊》閱文集團（００７７２）現價跌１０﹒２３９％，報
３３﹒７５元；成交約３７００萬股，涉資１２﹒９６億元。
　　據外電昨日報道，凱雷集團的投資工具Ｌｕｘｕｎ　Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔ　Ｌｔｄ﹒以每
股３５﹒５元至３６﹒０元的價格，轉讓２８００萬股閱文集團股份，較昨日收市價３７﹒６元
，折讓４﹒３％至５﹒６％，套現最多１０億元，涉及股份佔閱文已發行股本約２﹒７％。
　　閱文今日９：０５ａｍ錄得一手共２８００萬股市前交易，每股造３５﹒５０元，涉資
９﹒９４億元，相信上述售股交易上板。
　　凱雷套現出貨，反而散戶則有興趣接貨，截至今早１０：３０ａｍ散戶主動買入佔資金流向
５７％，散戶主動賣出佔３１％，暫時淨流入資金約８０８９萬元。
　　券商方面亦似乎跟隨凱雷集團出貨，其中高盛亞洲及摩通分別淨被動賣出２５０６﹒１萬及
３１７７﹒６萬元，兩間券行的總成交額分別佔股份總成交２﹒９９％及２﹒７７％．另外美銀
美林、中信里昂、麥格理分別淨被動賣出１９４４﹒８萬元、１５６８﹒９萬元及１０３２﹒６
萬元，反映各大券商亦看淡股份而暫時減磅。
　　現時，恆生指數報２８５８３，升５９點或升０﹒２１％，主板成交２６３﹒５３億元。國
企指數報１０９１３，升０﹒５０％或升５４點。
　　上證綜合指數報２９３０，升７點或升０﹒２４％，成交８０６﹒１５億元人民幣。
深證成份指數報９３１４，升４８點或升０﹒５３％，成交１０３８﹒１４億元人民幣。
（ｕｌ）

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