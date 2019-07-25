  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

25/07/2019 11:19

《異動股》富智康（０２０３８）突飆兩成二，收復多條主要平均線

　　《經濟通通訊社２５日專訊》富智康集團（０２０３８）突然有資金追捧，現報１﹒０５元
，升２２﹒０９％，盤中高見１﹒１３元，破廿天（約０﹒８７６元）、五十天
（約０﹒８９７元）及百天線（約０﹒９６３元），暫成交達８２０５萬股，涉資８１８１萬元
。同系股份鴻騰精密（０６０８８）報３﹒３０元升５﹒１％。
　　其他手機設備股方面，上周五（１９日）復牌的酷派集團（０２３６９）再有反彈，現報０
﹒３７元，升１０﹒４５％，盤中高見０﹒３７５元，暫成交達９９１９萬股，涉資３４９３萬
元。
　　現時，恆生指數報２８５９７，升７３點或升０﹒２６％，主板成交３１１﹒５２億元。國
企指數報１０９１４，升０﹒５２％或升５６點。
　　上證綜合指數報２９３２，升９點或升０﹒３２％，暫成交９３３﹒０９億元人民幣。
　　深證成份指數報９３２４，升５８點或升０﹒６３％，暫成交１１９７﹒８６億元人民幣。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　比亞迪電子（００２８５）　　１１﹒７４元　　　升２﹒４４％
　　華顯光電　（００３３４）　　　０﹒５９元　　　升５﹒３６％
　　通達集團　（００６９８）　　　０﹒５８元　　　無升跌
　　信利國際　（００７３２）　　　１﹒１１元　　　無升跌
　　高偉電子　（０１４１５）　　　１﹒４６元　　　升１﹒３９％
　　
　　丘鈦科技　（０１４７８）　　　７﹒８５元　　　跌１﹒０１％
　　晨訊科技　（０２０００）　　　０﹒３０元　　　跌１﹒６４％
　　瑞聲科技　（０２０１８）　　４５﹒００元　　　升１﹒２４％
　　舜宇光學　（０２３８２）　　９５﹒５５元　　　升２﹒３０％
　　鴻騰精密　（０６０８８）　　　３﹒３０元　　　升５﹒１０％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｓｃ）

返回新聞主頁

「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
最新專題
More
國際動態25/07/2019
米勒：通俄門調查 未為特朗普洗脫罪嫌
生財有道24/07/2019
港鐵派定心丸 料不需再發盈警 將依合約索償紅磡站開支
剖析天下24/07/2019
女權當道 歐盟施政可殺出困境?
剖析天下24/07/2019
日韓貿爆 科技業噩耗
FOCUS24/07/2019
【FOCUS】約翰遜「Dude」雙關明志 解脫歐死結靠民粹?
生財有道24/07/2019
《開市Good Morning》林家亨：舜宇不難重上100元
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】領展TKO Gateway便攜式香薰機

【etnet Bonus賞你】荃灣千色匯及元朗千色匯 x 韓國紙雕插畫藝術家Soo Min Kim 消暑手搖沙冰杯+簡約家用收納箱

【etnet Bonus賞你】Luke Sir曾智華新書《有盈退休》

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金