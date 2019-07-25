《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２５日北京專電》人社部新聞發言人盧愛紅表示，上半年人
力資源社會保障工作取得積極進展、平穩有序。就業形勢總體穩定，上半年城鎮新增就業７３７
萬人，調查失業率穩定在５％左右，全國城鎮登記失業率也處於較低水平，這些都為經濟平穩運
行作出了積極貢獻。
25/07/2019 10:23
【駐京專電】人社部：上半年調查失業率穩定在５％左右
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２５日北京專電》人社部新聞發言人盧愛紅表示，上半年人
力資源社會保障工作取得積極進展、平穩有序。就業形勢總體穩定，上半年城鎮新增就業７３７
萬人，調查失業率穩定在５％左右，全國城鎮登記失業率也處於較低水平，這些都為經濟平穩運
行作出了積極貢獻。
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