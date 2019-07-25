《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２５日北京專電》人社部新聞發言人盧愛紅在發布會上表示
，基金投資運營和監督管理工作進一步推進。截至６月底，１８個委託省（區、市）簽署的
８６３０億元人民幣委託投資合同中已有７０６２億元人民幣到帳投資運營。
25/07/2019 13:56
【駐京專電】人社部：７０６２億人幣養老金已到帳投資
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２５日北京專電》人社部新聞發言人盧愛紅在發布會上表示
，基金投資運營和監督管理工作進一步推進。截至６月底，１８個委託省（區、市）簽署的
８６３０億元人民幣委託投資合同中已有７０６２億元人民幣到帳投資運營。
|FOCUS25/07/2019
【FOCUS】啟德地遇冷添烏雲 阿里上市動向考驗港吸引力
|生財有道25/07/2019
《開市Good Morning》熊麗萍：京信通信2.2元見阻力
|國際動態25/07/2019
米勒：通俄門調查 未為特朗普洗脫罪嫌
|生財有道24/07/2019
港鐵派定心丸 料不需再發盈警 將依合約索償紅磡站開支
|剖析天下24/07/2019
女權當道 歐盟施政可殺出困境?
|剖析天下24/07/2019
日韓貿爆 科技業噩耗
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰