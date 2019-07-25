【駐京專電】人社部：７０６２億人幣養老金已到帳投資

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２５日北京專電》人社部新聞發言人盧愛紅在發布會上表示

，基金投資運營和監督管理工作進一步推進。截至６月底，１８個委託省（區、市）簽署的

８６３０億元人民幣委託投資合同中已有７０６２億元人民幣到帳投資運營。

