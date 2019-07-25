《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２５日北京專電》商務部新聞發言人高峰在例行發布會表示
，為落實兩國元首大阪會晤達成的共識，中美雙方牽頭人將於７月３０－３１日在中國上海見面
，在平等和相互尊重的基礎上舉行第十二輪中美經貿高級別磋商。
對於一改過去在北京磋商的做法，改在上海，高峰表示，在不同的地點磋商，是十分正常的
安排，上海具備開展磋商的良好條件。
他並表示，有關磋商的具體安排，如果有進一步的信息，我們將及時發布。
25/07/2019 15:34
【貿易開戰】中美經貿磋商下周舉行，商務部稱上海具磋商良好條件
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２５日北京專電》商務部新聞發言人高峰在例行發布會表示
，為落實兩國元首大阪會晤達成的共識，中美雙方牽頭人將於７月３０－３１日在中國上海見面
，在平等和相互尊重的基礎上舉行第十二輪中美經貿高級別磋商。
對於一改過去在北京磋商的做法，改在上海，高峰表示，在不同的地點磋商，是十分正常的
安排，上海具備開展磋商的良好條件。
他並表示，有關磋商的具體安排，如果有進一步的信息，我們將及時發布。
|FOCUS25/07/2019
【FOCUS】啟德地遇冷添烏雲 阿里上市動向考驗港吸引力
|生財有道25/07/2019
《開市Good Morning》熊麗萍：京信通信2.2元見阻力
|國際動態25/07/2019
米勒：通俄門調查 未為特朗普洗脫罪嫌
|生財有道24/07/2019
港鐵派定心丸 料不需再發盈警 將依合約索償紅磡站開支
|剖析天下24/07/2019
女權當道 歐盟施政可殺出困境?
|剖析天下24/07/2019
日韓貿爆 科技業噩耗
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰