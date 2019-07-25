【貿易開戰】中美經貿磋商下周舉行，商務部稱上海具磋商良好條件

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２５日北京專電》商務部新聞發言人高峰在例行發布會表示

，為落實兩國元首大阪會晤達成的共識，中美雙方牽頭人將於７月３０－３１日在中國上海見面

，在平等和相互尊重的基礎上舉行第十二輪中美經貿高級別磋商。

對於一改過去在北京磋商的做法，改在上海，高峰表示，在不同的地點磋商，是十分正常的

安排，上海具備開展磋商的良好條件。

他並表示，有關磋商的具體安排，如果有進一步的信息，我們將及時發布。

