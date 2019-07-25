【貿易開戰】商務部回應ＣＡＰＥ停止和大疆合作：指責毫無根據

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２５日北京專電》關於美國ＣＡＰＥ公司近日宣布將停止和

大疆合作的問題，商務部新聞發言人高峰表示，注意到有關的報道，據了解，美國內政部在經過

１５個月的評估以後，於今年的７月２日發布了相關的報告，認為大疆公司提供的相關解決方案

，能夠有效化解無人機數據管理的相關風險，美方公司相關的指責毫無依據，美國國內一些人在

沒有任何事實依據的情況下，捕風捉影，憑空抹黑，藉口安全風險，打壓中國企業，但最終損害

的將是他們自身的利益，中國政府一貫要求中國的企業合法合規的經營，既要遵守國際規則，也

要遵守所在國的法律法規，我們支持中國企業在平等互利的基礎上，與外國公司開展正常的商業

往來。

近日有美國參議員提出有關議案，要求不允許保護華為公司的專利權。高峰表示，美方一方

面要求中國加大對美國企業知識產權的保護力度又拒絕給予中國企業知識產權應有的保護，這將

是典型的雙重標準，自相矛盾，希望美國不要讓這種荒謬的法案繼續推進下去。

根據商務部的統計，２０１９年上半年，中國對美國非金融類直接投資１９﹒６億美元，同

比下降約２０％。

高峰表示，從整體來看，自去年以來，中國對美投資呈現了下降的趨勢，一段時間以來，美

國以所謂的國家安全為由，加大了對中國企業赴美投資的審查力度。審查的範圍客觀上限制了中

國企業對美的投資，給美國的投資環境帶來了較大的不穩定性，嚴重影響各國投資者的對美國投

資的信心。希望美國提高安全審查的透明度和程序。對包括中國投資者在內的各國投資者，給予

可預期的投資環境。

