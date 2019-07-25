【駐滬專電】蘇州收緊樓市政策，新樓轉讓限期三年，二手樓五年

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２５日上海專電》蘇州市發文收緊樓市調控政策，對新建商

品住房、二手住房實施限制轉讓措施，以促進房地產市場持續穩定健康發展。

新規指出，對蘇州市區新取得預售許可的商品住房項目，購房人自取得不動產權證之日起滿

３年後方可轉讓；二手住房通過市場交易購房人新取得不動產權證滿５年後方可轉讓。

同時，非蘇州市戶籍居民家庭在蘇州市區、昆山市、太倉市範圍內申請購買第１套住房時，

應提供自購房之日起前３年內在蘇州市連續繳納２年及以上個人所得稅繳納證明或社會保險繳納

證明。

土地市場方面，蘇州還將嚴格施行購地自有資金申報核查制度，競買企業應說明購地資金來

源並作出承諾。住宅用地出讓競買保證金調整為３０％至５０％區間設置，具體在出讓公告中設

定。

此外，蘇州金融監管部門還將聯合督促銀行將新增貸款中房地產貸款佔比控制在合理水平；

對明顯存在違反宏觀調控政策的，依法依規採取相應監管措施，實施預售備案價格預警線管理。

易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進表示，蘇州此次出台房地產政策，以收緊為主要特徵。從限

售的要求看，新房限售期為３年，二手房限售期為５年，屬於非常嚴厲的限售政策。對於一些蘇

州的炒房者來說，這兩年的房屋流動性明顯會減少，有助於打擊各類購房套現的行為。

