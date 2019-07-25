《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２５日上海專電》諾康達總經理陶秀梅今日在媒體交流會上
表示，招股說明書準備時間比較緊，寫的比較粗糙，因此公司主動終止申報科創板，未來將擇機
二次申報。
上交所官網昨日顯示，北京諾康達醫藥科技股份有限公司終止科創板上市申請。
25/07/2019 16:32
【科創板】諾康達：此次是主動終止申報科創板，未來擇機二次申報
《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２５日上海專電》諾康達總經理陶秀梅今日在媒體交流會上
表示，招股說明書準備時間比較緊，寫的比較粗糙，因此公司主動終止申報科創板，未來將擇機
二次申報。
上交所官網昨日顯示，北京諾康達醫藥科技股份有限公司終止科創板上市申請。
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