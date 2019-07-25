《午市前瞻》歐洲央行議息結果影響不大，儲局議息前港股料續橫行

《經濟通通訊社２５日專訊》隔晚美股三大指數走勢不一，地緣政治不穩情況下，港股今早

微微高開５１點報２８５７５，升幅更一度收窄至７點報２８５１７點，其後資金追捧騰訊

（００７００）及醫藥股，升幅再度擴大，最終午收２８５９９，漲７５點或０﹒２６％，守穩

十天線（２８５４３點）及廿天線（２８５４９點），主板成交３７２﹒９６億元。國企指數午

收１０９１６，升５７點或０﹒５３％。

Ａ股升勢由弱轉強，上證綜合指數午收２９３１，升８點或０﹒２９％，成交

１０２４﹒０６億元人民幣。深成指報９３２０點，升５３點或升０﹒５８％，成交

１３１５﹒５０億元人民幣。

重磅股方面，匯控（００００５）軟０﹒１５％，報６４﹒６元；港交所（００３８８）漲

１﹒０５％，報２６９﹒６元；騰訊與任天堂合作，半日再漲１﹒６４％，報３７１﹒６元；中

移動（００９４１）遭中金下調其目標價至６５元，半日股價軟０﹒４４％，報６８﹒３５元；

友邦保險（０１２９９）軟０﹒９２％，報８６元。



＊石藥暫為最佳藍籌國指股，科技股再受捧＊



受深改委推動中西醫藥互補政策所影響，醫藥股大致向好，石藥（０１０９３）半日走高４

﹒２％，報１３﹒９元，為升幅最多的藍籌及國指股；中生製藥（０１１７７）漲

１﹒５１％，報９﹒３９元；國藥（０１０９９）無升跌，報３０元；新華製藥（００７１９）

軟１﹒０５％，報３﹒７８元；三生製藥（０１５３０）揚２﹒１６％，報１３﹒２４元。

據研究資料，上半年內地智能手機銷售１﹒９億部，而華為市場份額達三成四。手機設備股

今日個別發展，舜宇光學（０２３８２）暫連升三日，半日走高２﹒７３％，報９５﹒９５元；

比亞迪電子（００２８５）漲２﹒６２％，報１１﹒７６元；丘鈦科技（０１４７８）挫

２﹒０２％，報７﹒７７元；瑞聲科技（０２０１８），揚１﹒２４％，報４５元；富智康

（０２０３８）接近中午時突有資金追捧，半日飆２３﹒２６％，報１﹒０６元；鴻騰精密

（０６０８８）漲５﹒１％，報３﹒３元。

５Ｇ概念股普漲，中興（００７６３）近日與中國汽研在重慶簽署５Ｇ戰略合作協議，半日

揚３﹒８３％，報２４﹒４元；中國通信服務（００５５２）漲１﹒７８％，報５﹒７２元；中

國鐵塔（００７８８）無升跌，報２﹒０９元；京信通信（０２３４２）料上半年多賺至少２倍

，半日揚３﹒５２％，報２﹒０６元。



＊新世界暫為最差藍籌，招行表現造好＊



高盛日前報告預計寫字樓空置率開始上升，並下調部分收租股、本地地產股評級及目標價。

本港地產股走勢偏弱，新世界（０００１７）挫１﹒４９％，報１１﹒８８元，為半日跌幅最多

藍籌；新鴻基地產（０００１６）走低１﹒４５％，報１２８﹒７元；嘉里建設（００６８３）

挫１﹒５６％，報３１﹒６５元；恆隆地產（００１０１）軟０﹒６３％，報１９﹒０２元；信

和置業（０００８３）跌１﹒０５％，報１３﹒１６元。

國務院總理李克強表示，深化區域金融改革試點，支持中小銀行發展，內銀全線走高，建行

（００９３９）微升０﹒３２％，報６﹒１９元；招行（０３９６８）預期今年上半年純利約為

５０６﹒１２億人民幣，按年升１３﹒０８％，並獲中金維持評級，該股半日漲３﹒４１％，報

４０﹒９元；農行（０１２８８）揚０﹒６２％，報３﹒２６元；工行（０１３９８）升

０﹒５４％，報５﹒５７元；中信銀行（００９９８）微升０﹒２２％，報４﹒４７元。

豬肉股個別走，中糧肉食（０１６１０）獲安信國際唱好，走高４﹒６％，報２﹒７３元；

瑞銀估計萬洲（００２８８）第二季業績或遜市場預期，而第三季盈利可望轉勢，並下調其目標

價，該股半日軟０﹒１２％，報８﹒０１元；雨潤食品（０１０６８）微升０﹒８２％，報

１﹒２３元。

另外，半新股中煙香港（０６０５５）連日獲炒作，半日再漲４﹒５７％，報２４﹒０５元

。



＊沈慶洪：騰訊料維持上落格局，績前或會炒上＊



港股今日繼續牛皮，騰祺基金管理投資管理董事沈慶洪向《經濟通通訊社》坦言，歐洲央行

決定減息只是遲早的問題，市場普遍認為今晚議息而減息機會較大，因為下一次議息智議將會是

９月，但日前英國新相位由約翰遜接任，英國「硬脫歐」機會增加，歐洲央行９月才減息未必能

夠趕及應對「脫歐」限期１０月３１日的影響，故今晚減息機會極大。不過，他強調，歐洲央行

議息結果對港股影響不大，相反需要待美國聯儲局下周議息決定，方有望帶動港股脫離橫行走勢

。他提醒，港股近日成交額減少，如果恆指要重上２９０００關口，需要市場氣氛和成交配合。

騰訊連日受利好消息帶動，不過沈慶洪直指，騰訊目前不宜高追，因為該股現處於上落格局

，在８月中業績公布前夕的確有機會炒上。他指出，騰訊若果要重上近４００元水平，必須要大

市表現配合，亦即恆指要上破某些關鍵位置，但目前未見港股有強大動力推高。他建議，投資者

應傾向保守，宜待回落至３５０元水平方考慮吸納。

此與同時，沈慶洪亦不建議投資者買進受中美恢復貿談利好消息刺激的舜宇

（０２３８２），即使該股已連漲三日，他認為手機設備股極受政治因素影響，難以估計短期走

勢，宜待５Ｇ進入廣泛應用後，相信會帶動一浪換機潮，繼而帶動該板塊的基本面。（ａｌ、

ｊｔ）

