【北水炒Ｄ乜】北水淨流入１５﹒９億，買騰訊太保平保沽鐵塔招行

《經濟通通訊社２５日專訊》恆指周四（２５日）早段延續上日（２４日）升勢，高開５１

點，惟之後一度輕微倒跌７點，低見２８５１７，午後曾發力升１０４點，高見２８６２８點，

但上升動力不足，隨後大部分時間均窄幅波動，最終全日升７０點或０﹒２５％，報２８５９４

點，收復十天（約２８５４２）及廿天線（約２８５４８）。

按額度計算，北水周四淨流入１５﹒９３億元人民幣，較周三的２０﹒３４億元人民幣，減

少４﹒４１億元人民幣或２１﹒７％。北水淨買入最多的個股依次是騰訊控股（００７００）、

中國太保（０２６０１）及中國平安（０２３１８）；淨賣出最多的依次是中國鐵塔

（００７８８）、招商銀行（０３９６８）和舜宇光（０２３８２）。主板成交６８０﹒５９億

元，較昨日減少１％，其中港股通成交７１﹒３９億元，佔總成交１０﹒４９％。



＊北水再追騰訊＊



匯證唱好騰訊，料其手遊盈利增長強，騰訊周四最高曾見３７３﹒２元，續創逾兩個月新高

，收市升１﹒８６％，報３７２﹒４元，約４﹒４２億北水淨買入騰訊。廣東銀保監研究降低港

澳保險機構准入門檻，消息刺激北水買入內險，２﹒３４億北水買入太保，股價升２﹒１３％，

另有約１﹒８７億北水買入平保。

威靈頓管理公司增持中國鐵塔１１６８萬股，但中國鐵塔仍遭１﹒２２億北水沽出，股價升

０﹒９６％。招行預期今年上半年純利約５０６﹒１２億人民幣，按年升１３﹒０８％，帶動股

價全日漲３﹒５４％，約６２５６萬北水趁機獲利回吐。（ｂｎ）

