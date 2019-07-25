《美元走勢－羅明立》高沽美元，買入日圓

最高 最低 東京收市



美元╱日圓 １０８﹒２４ １０８﹒０４ １０８﹒１３

歐元╱美元 １﹒１１４３ １﹒１１２７ １﹒１１４２

英鎊╱美元 １﹒２４９２ １﹒２４６２ １﹒２４８２

美元╱瑞郎 ０﹒９８５５ ０﹒９８３８ ０﹒９８４４

美元╱港元 ７﹒８１７４ ７﹒８１２３ ７﹒８１２３



《美元走勢》國際貨幣基金（ＩＭＦ）發布最新世界經濟展望報告，受主要經濟體經濟表現

不如預期，中美貿易、美國汽車關稅、英國無協議脫歐等不明朗因素影響，同時下調今、明兩年

全球經濟增長預測０﹒１個百分點，預期今年全球經濟增長為３﹒２％、明年３﹒５％。不過，

分析師上調美國經濟增長預測０﹒３％，預期今年經濟增長達２﹒６％，明年增長達１﹒９％。

歐美最新製造業採購經理指數都不理想，但市場預期歐洲央行寬鬆貨幣政策可能比美國更進取，

歐元跌近１﹒１１，美匯指數維持於高位窄幅上落。

日本７月製造業採購經理指數（ＰＭＩ）初值為４９﹒６，較前月回升０﹒３個指數點，不

過仍然連續三個月低於５０水準，反映製造業活動持續收縮。資料疲弱主要由於海外及中國的需

求減少，加上日本與韓國的貿易關係趨於緊張。不過，就業分類指數則升至三個月的高位。同期

，服務業採購經理指數（ＰＭＩ）升至５２﹒３，為２月以來的高位。

日本首相經濟顧問表示，關注日圓匯價升值，並認為日本央行可以保持超寬鬆的貨幣政策，

以刺激通脹及經濟前景。建議投資者可高沽美元買入日圓。



方向 入市價 目標位 止蝕



美元╱日圓 買入日圓 １０８﹒１０ １０６﹒７０ １０８﹒７０

歐元╱美元 沽出歐元 １﹒１１８０ １﹒１１０５ １﹒１２２０

英鎊╱美元 觀 望

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望



《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》

