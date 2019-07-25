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即市新聞

25/07/2019 16:12

《美元走勢－羅明立》高沽美元，買入日圓

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　

　　　美元╱日圓　　　　１０８﹒２４　　　１０８﹒０４　　　１０８﹒１３
　　　歐元╱美元　　　　１﹒１１４３　　　１﹒１１２７　　　１﹒１１４２
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒２４９２　　　１﹒２４６２　　　１﹒２４８２
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９８５５　　　０﹒９８３８　　　０﹒９８４４
　　　美元╱港元　　　　７﹒８１７４　　　７﹒８１２３　　　７﹒８１２３

　　《美元走勢》國際貨幣基金（ＩＭＦ）發布最新世界經濟展望報告，受主要經濟體經濟表現
不如預期，中美貿易、美國汽車關稅、英國無協議脫歐等不明朗因素影響，同時下調今、明兩年
全球經濟增長預測０﹒１個百分點，預期今年全球經濟增長為３﹒２％、明年３﹒５％。不過，
分析師上調美國經濟增長預測０﹒３％，預期今年經濟增長達２﹒６％，明年增長達１﹒９％。
歐美最新製造業採購經理指數都不理想，但市場預期歐洲央行寬鬆貨幣政策可能比美國更進取，
歐元跌近１﹒１１，美匯指數維持於高位窄幅上落。
　　日本７月製造業採購經理指數（ＰＭＩ）初值為４９﹒６，較前月回升０﹒３個指數點，不
過仍然連續三個月低於５０水準，反映製造業活動持續收縮。資料疲弱主要由於海外及中國的需
求減少，加上日本與韓國的貿易關係趨於緊張。不過，就業分類指數則升至三個月的高位。同期
，服務業採購經理指數（ＰＭＩ）升至５２﹒３，為２月以來的高位。
　　日本首相經濟顧問表示，關注日圓匯價升值，並認為日本央行可以保持超寬鬆的貨幣政策，
以刺激通脹及經濟前景。建議投資者可高沽美元買入日圓。　　　　
　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　

　　　美元╱日圓　　買入日圓　　１０８﹒１０　　　１０６﹒７０　　　１０８﹒７０
　　　歐元╱美元　　沽出歐元　　１﹒１１８０　　　１﹒１１０５　　　１﹒１２２０
　　　英鎊╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望

《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》

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