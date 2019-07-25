【康宏風暴】曹貴子等涉串謀詐騙，分兩案轉介區域法院

康宏環球（０１０１９）前執行董事曹貴子就收購投資公司涉串謀詐騙被控，廉署本周再向

４名康宏前高層及證券行總經理提控，控罪涉及兩宗串謀詐騙。案件昨提堂，其中一案與曹貴子

案件合併，兩案齊轉介區域法院處理，分別押後至８月底和９月初轉介文件。《香港經濟日報》

