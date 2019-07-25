細單位受資金追捧，根據ＥＰＲＣ經濟地產庫資料顯示，鳳德邨紫鳳樓低層４室，實用面積
１５５平方呎，開放式間隔，以２９８萬元（連地價）沽出，呎價１９２２６元創屬全港公屋新
高。《香港經濟日報》
25/07/2019 08:50
【本港樓市】鳳德邨迷你戶呎價１９２２６沽，全港公屋新高
細單位受資金追捧，根據ＥＰＲＣ經濟地產庫資料顯示，鳳德邨紫鳳樓低層４室，實用面積
１５５平方呎，開放式間隔，以２９８萬元（連地價）沽出，呎價１９２２６元創屬全港公屋新
高。《香港經濟日報》
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