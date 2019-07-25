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即市新聞

25/07/2019 13:20

【自願醫保】安盛推新自願醫保靈活計劃，每年保障限額最多二千萬

　　《經濟通通訊社２５日專訊》ＡＸＡ安盛醫務總監邱家駿於發布會上表示，今正式推出全新
自願醫保靈活計劃「ＡＸＡ安盛智尊守慧醫療保障」，計劃為政府認可並符合自願醫保計劃要求
的個人償款住院保險產品，客戶可就其繳付的相關合資格保費作稅務扣減，每年保障限額及終身
保障限額分別為２０００萬及８０００萬港元。
　　他表示，「智尊守慧」分標準、「卓越」及「優尚」三個保障級別，不論投保任何保障級別
，客戶均可獲全額支付合資格的住院及手術費用，不設細項賠償限額。當中全額支付的住院及手
術費用包括病房及膳食費、外科醫生費、麻醉師費、手術室費和訂明診斷成像檢測等主要項目。
他補充，該計劃將從保單生效日起承保已有未知的病症，而無需等候期並向客戶提供合資格費用
的全面賠償。
　　該計劃中無需等候期亦能為相關疾病獲取賠償，被問及會否「蝕住做」，他表示，相關計算
不是從金錢角度出發，而是從人性角度出發，亦認為相關情況不多。
　　他續指，現時客戶購買自願醫保靈活計劃較標準計劃多，比例是３比１，而客戶分布中，０
至９歲及２０至２９歲的年齡組別較多。他補充，現時新客申請的情況較預期好。
　　另外，ＡＸＡ安盛與養和醫療集攜手推出「養和全人醫療體驗」推廣計劃，讓求診者體驗全
人醫療服務。（ｂｎ）

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