【企業盈警】國際友聯（１５６３）預期上半年錄虧損

《經濟通通訊社２５日專訊》國際友聯融資租賃（０１５６３）公布其截至６月３０日之六

個月中期業績預期錄得綜合淨虧損，而去年同期則錄得淨利潤。預期淨虧損主要由於承租人延遲

償還本金額或利息，故集團需要就應收款項作出減值撥備。

集團強調，此撥備為非現金性質及對現金流無重大影響，但會考慮不同方式包括法律訴訟以

保障其在相關融資租賃協議之權利及權益。（ｔｆ）

