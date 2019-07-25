《經濟通通訊社２５日專訊》國際友聯融資租賃（０１５６３）公布其截至６月３０日之六
個月中期業績預期錄得綜合淨虧損，而去年同期則錄得淨利潤。預期淨虧損主要由於承租人延遲
償還本金額或利息，故集團需要就應收款項作出減值撥備。
集團強調，此撥備為非現金性質及對現金流無重大影響，但會考慮不同方式包括法律訴訟以
保障其在相關融資租賃協議之權利及權益。（ｔｆ）
25/07/2019 17:37
【企業盈警】國際友聯（１５６３）預期上半年錄虧損
《經濟通通訊社２５日專訊》國際友聯融資租賃（０１５６３）公布其截至６月３０日之六
個月中期業績預期錄得綜合淨虧損，而去年同期則錄得淨利潤。預期淨虧損主要由於承租人延遲
償還本金額或利息，故集團需要就應收款項作出減值撥備。
集團強調，此撥備為非現金性質及對現金流無重大影響，但會考慮不同方式包括法律訴訟以
保障其在相關融資租賃協議之權利及權益。（ｔｆ）
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