【海外置業】大馬移居查詢增，吉隆坡住宅來港推售１８８萬港元起

《經濟通通訊社２５日專訊》馬來西亞發展商Ｐａｒｋ Ｃｉｔｙ及新加坡上市公司

Ｃａｐｉｔａｌａｎｄ合作發展的吉隆坡住宅Ｐａｒｋ Ｒｅｇｅｎｔ ｂｙ ｔｈｅ

Ｗａｔｅｒ獨家委託帝皇地產、亞洲銀行家俱樂部以及Ａｓｈｔｏｎ Ｈａｗｋｓ於香港推售項

目，實用面積由８７２呎起，樓價為港幣１８８萬元起，預料２０２３年落成。

帝皇地產董事長陳卓明指出，項目位於大型綜合社區Ｄｅｓａ ＰａｒｋＣｉｔｙ，可媲美

香港數碼港，估計Ｐａｒｋ Ｒｅｇｅｎｔ ｂｙ ｔｈｅ Ｗａｔｅｒ日後每年平均租賃回報

可達５％至６％，現時對項目有興趣的以投資客為主，租客則有八成為本地人。他續稱，是次香

港會與當地同步推售項目，目前推售約５０伙，相關單位樓價由１８８萬元至逾７００萬，暫時

已收超過２００張票，超過推盤量四倍。

對於近日移民話題再度興起，陳卓明表示近兩個月馬來西亞居留查詢特別多，早前公司舉辦

的「第二家園計劃（ＭＭ２Ｈ）」都出現「爆滿」，查詢的主要為中年有家庭人士。

Ｐａｒｋ Ｒｅｇｅｎｔ ｂｙ ｔｈｅ Ｗａｔｅｒ整個永久業權住宅項目由兩幢住宅組

成，提供５０５個分層物業單位，實用面積由８７２呎至４８８７呎，間隔由１房至４房，戶戶

設有開揚露台，發展商將附送車位。（ｋｙ）

