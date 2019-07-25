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25/07/2019 14:51

李小加：一國兩制是中國及香港共同夢想，港人應予中央信心

　　《經濟通通訊社２５日專訊》港交所（００３８８）行政總裁李小加表示，中央與香港人有
共同「夢想」，港人期望保持一國兩制下的「兩制」，本港的新聞、言論、集會等自由能保持，
而內地政府則不期望有人挑戰當中的「一國」。本港應給予中央政府足夠信心，不去挑戰「一國
兩制」。他認為，香港人不應該讓恐懼去主導，需要對未來有希望，並尋找方法去克服當前面對
的問題，期望本港的道路不會「愈走愈窄」。
　　李小加出席香港證券及投資學會的午餐會後指，本港正經歷困難時刻，需要尋找方法走出困
境，相信每個市民都期望能港人治港，但不能讓人認為是港人亂港，並指「港人不能亂港，亂港
者不是港人」，亦不能讓暴力行為人士造成的後果，讓全香港人承擔。
　　他又指，其他國家自由度不大，當地警務人員兇狠，但本港的警察十分文明，本港是非常安
全的城市，市民應讓警察做好自身工作，因為要港人治港，社會安定、沒有暴力是首要。解放軍
是保護國家主權、領土完整，及防禦外敵，並非用作介入香港事務，因此港人「只要將自己事情
搞好，路才會愈走愈寬」。
　　他又補充，所指的「港人不亂港，亂港不港人」並非指民主派議員及反政府人士，本港有言
論集會自由，有權上街遊行抗議，但不能訴諸暴力及違法，強調並非認為上街遊行及抗議等同亂
港。（ｓｋ）（ｚｚ）

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