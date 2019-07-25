【企業盈警】津上機床料首財季純利跌四至五成，經濟不穩致需求減

《經濟通通訊社２５日專訊》津上機床（０１６５１）公布，預期截至６月３０日止之三個

月純利按年下跌約４０％至５０％，並表示截至９月３０日之半年純利按年比較亦可能受同等程

度影響。

集團指，財務表現轉差主要原因在於宏觀經濟不穩定，包括中美貿易爭端升溫導致的不確定

因素，導致數控高精密機床需求下降。集團又指，公司將提高生產效率、降成本、以及擴大數控

高精密機床用途和銷售網絡，以增加中國銷售額。（ｔｆ）

