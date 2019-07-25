【本港經濟】出口貨值連跌八個月，６月跌幅擴至９％逾三年來最差

《經濟通通訊社２５日專訊》政府統計處公布，今年６月份本港整體出口和進口貨值均錄得

按年跌幅，分別下跌９％和７﹒５％，較市場預期分別跌２﹒３％和３％為差，同創２０１６年

２月以來最大跌幅。本港出口貨值已連跌八個月，而進口貨值亦連跌七個月。

繼今年５月份錄得２﹒４％的按年跌幅後，６月份商品整體出口貨值為３０９６億元，較

２０１８年同月下跌９％。同時，繼５月份錄得４﹒３％的按年跌幅後，６月份商品進口貨值為

３６４８億元，按年下跌７﹒５％。６月份錄得有形貿易逆差５５２億元，相等於商品進口貨值

的１５﹒１％。



＊上半年出口貨值下跌３﹒６％＊



今年上半年的商品整體出口貨值按年下跌３﹒６％。同時，商品進口貨值下跌４﹒５％。今

年上半年錄得有形貿易逆差２４４２億元，相等於商品進口貨值的１１﹒４％。

經季節性調整的數字顯示，今年第二季與對上一季比較，商品整體出口貨值錄得０﹒３％的

跌幅。同時，商品進口貨值下跌０﹒５％。

６月份輸往亞洲的整體出口貨值按年下跌８﹒４％。此地區內，輸往大部分主要目的地的整

體出口貨值錄得跌幅，尤其是泰國（跌１３﹒６％）、中國內地（內地）（跌１０﹒６％）和韓

國（跌８﹒４％）。



＊出口表現將繼續受外圍環境影響＊



除亞洲的目的地外，輸往其他地區的部分主要目的地的整體出口貨值錄得跌幅，尤其是德國

（跌１４﹒４％）和美國（跌６﹒６％）。同時，輸往英國的整體出口貨值則上升２８﹒６％。

政府發言人表示，欠佳的環球經濟環境及中美貿易摩擦令亞洲的製造業活動和貿易往來進一

步受壓，６月份香港商品出口貨值的按年跌幅擴大至９％。輸往大部分主要市場的出口均錄得不

同程度的跌幅。展望將來，環球經濟偏軟，以及中美貿易摩擦及其他外圍發展帶來的不確定性，

將繼續制約香港商品出口的表現。政府會繼續保持警覺。（ｃｌ）

