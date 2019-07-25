《經濟通通訊社２５日專訊》財政司司長陳茂波表示，政府委任余偉文出任金管局新任總裁
，接替將於１０月退休的陳德霖。
余偉文現年５４歲，１９８６年加入政府，並在１９９３年金管局成立時加入當局，於
２００７年升任副總裁，負責儲備管理、對外事務及研究事務。（ｓｋ）
25/07/2019 17:02
【金管局易帥】政府宣布任命余偉文為金管局總裁
《經濟通通訊社２５日專訊》財政司司長陳茂波表示，政府委任余偉文出任金管局新任總裁
，接替將於１０月退休的陳德霖。
余偉文現年５４歲，１９８６年加入政府，並在１９９３年金管局成立時加入當局，於
２００７年升任副總裁，負責儲備管理、對外事務及研究事務。（ｓｋ）
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