【金管局易帥】政府宣布任命余偉文為金管局總裁

《經濟通通訊社２５日專訊》財政司司長陳茂波表示，政府委任余偉文出任金管局新任總裁

，接替將於１０月退休的陳德霖。

余偉文現年５４歲，１９８６年加入政府，並在１９９３年金管局成立時加入當局，於

２００７年升任副總裁，負責儲備管理、對外事務及研究事務。（ｓｋ）

