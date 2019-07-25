《經濟通通訊社２５日專訊》政府宣布，委任余偉文為金管局第三任總裁，接替將於９月底
任期屆滿後退任的陳德霖，１０月１日生效。
對於余偉文接任金管局新任總裁，金管局前總裁任志剛回應指，余偉文是理想人選，有才能
並專業，他會全力支持余偉文。
余偉文與任志剛於金管局共時多年，曾任任志剛助理一職。（ｂｉ）
25/07/2019 18:12
【金管局易帥】任志剛：余偉文是金管局總裁理想人選，會全力支持
《經濟通通訊社２５日專訊》政府宣布，委任余偉文為金管局第三任總裁，接替將於９月底
任期屆滿後退任的陳德霖，１０月１日生效。
對於余偉文接任金管局新任總裁，金管局前總裁任志剛回應指，余偉文是理想人選，有才能
並專業，他會全力支持余偉文。
余偉文與任志剛於金管局共時多年，曾任任志剛助理一職。（ｂｉ）
|中國故事25/07/2019
5G商用時代揭幕 滬電股份有板有眼
|剖析天下25/07/2019
從製造砂紙變世界巨企 3M創新聞名 惟前景未明
|生財有道25/07/2019
行業將迎向上周期 華潤水泥財息兼收
|生財有道25/07/2019
科創板第一股 中國通號獲啟航訊號
|FOCUS25/07/2019
【FOCUS】啟德地遇冷添烏雲 阿里上市動向考驗港吸引力
|生財有道25/07/2019
《開市Good Morning》熊麗萍：京信通信2.2元見阻力
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰