【金管局易帥】任志剛：余偉文是金管局總裁理想人選，會全力支持

《經濟通通訊社２５日專訊》政府宣布，委任余偉文為金管局第三任總裁，接替將於９月底

任期屆滿後退任的陳德霖，１０月１日生效。

對於余偉文接任金管局新任總裁，金管局前總裁任志剛回應指，余偉文是理想人選，有才能

並專業，他會全力支持余偉文。

余偉文與任志剛於金管局共時多年，曾任任志剛助理一職。（ｂｉ）

