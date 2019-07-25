《經濟通通訊社２５日專訊》政府委任余偉文出任金管局新任總裁，接替將於１０月退休的
陳德霖。陳德霖表示，歡迎政府的的任命，指出余偉文是金管局最資深的副行政總裁，並對各方
有很大貢獻，特別是協助金管局在過去面對金融危機時，有效及適時應對，令本港安然度過危機
。
他指，余偉文具能力、經驗及視野，對本港、國際及內地金融市場均熟悉，是帶領金管局應
對未來挑戰的合適人選。
陳德霖指，在剩餘的任期內，將會全力配合余偉文，確保能夠順利交接總裁的工作。
（ｓｋ）
25/07/2019 18:28
【金管局易帥】陳德霖歡迎政府任命余偉文為新總裁，全力配合交接
《經濟通通訊社２５日專訊》政府委任余偉文出任金管局新任總裁，接替將於１０月退休的
陳德霖。陳德霖表示，歡迎政府的的任命，指出余偉文是金管局最資深的副行政總裁，並對各方
有很大貢獻，特別是協助金管局在過去面對金融危機時，有效及適時應對，令本港安然度過危機
。
他指，余偉文具能力、經驗及視野，對本港、國際及內地金融市場均熟悉，是帶領金管局應
對未來挑戰的合適人選。
陳德霖指，在剩餘的任期內，將會全力配合余偉文，確保能夠順利交接總裁的工作。
（ｓｋ）
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