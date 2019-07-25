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25/07/2019 18:58

【金管局易帥】王冬勝歡迎余偉文掌金管局，期待與其團隊緊密合作

　　《經濟通通訊社２５日專訊》財政司司長陳茂波今日宣布委任余偉文為金管局總裁，１０月
１日生效。
　　香港上海匯豐銀行副主席兼行政總裁王冬勝表示，歡迎金管局委任余偉文擔任候任總裁。多
年來，余偉文盡心服務香港，除了是一位優秀的管理人才，也是貨幣管理和對外事務方面的專家
。他在金管局擔當維持香港金融穩定的重要角色，成績有目共睹。
　　王冬勝表示，金管局在國際金融市場的地位顯赫，有信心余偉文能夠勝任金管局總裁一職，
並期待與他及其團隊緊密合作。（ｂｉ）

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