【企業盈警】腦洞科技（２２０３）料中期純利大幅減少約９０％

《經濟通通訊社２５日專訊》腦洞科技（０２２０３）預期截至２０１９年６月底止六個月

之純利按年大幅減少約９０％，主要由於客戶訂單放緩以及全球貿易爭端及關稅戰導致收入減少

；及工人成本因勞動力短缺而增加及就應對客戶之新科技標準及要求而設之新質量保證系統產生

之額外成本導致毛利率下降。（ｊｏ）

