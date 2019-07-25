《經濟通通訊社２５日專訊》申萬宏源香港（００２１８）預期截至今年６月底止六個月的
盈利按年增長約５０％。該預期增長主要由於公司今年上半年度部分主營業務，包括企業金融、
機構服務及交易業務之收益有顯著增長。（ｊｏ）
25/07/2019 17:21
【企業盈喜】申萬宏源香港（２１８）料中期盈利按年增長約５０％
《經濟通通訊社２５日專訊》申萬宏源香港（００２１８）預期截至今年６月底止六個月的
盈利按年增長約５０％。該預期增長主要由於公司今年上半年度部分主營業務，包括企業金融、
機構服務及交易業務之收益有顯著增長。（ｊｏ）
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