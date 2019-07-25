《經濟通通訊社２５日專訊》徽商銀行（０３６９８）發盈喜，預期截至今年６月底日止六
個月淨利潤約５０億元人民幣，按年增長１６％以上。
集團解釋淨利潤增加是由於集團生息資產規模穩定增長、強化成本控制管理，以及持續加強
全面風險管理。期內，成本收入比約２２％；平均淨資產收益率不低於１５％。
另外，於６月底集團總資產較２０１８年末增長４％以上；不良貸款率約１﹒０３％，不良
貸款撥備覆蓋率不低於３００％，貸款撥備率不低於３％。（ｋｉ）
25/07/2019 17:34
【企業盈喜】徽商銀行（３６９８）料中期盈利增長１６％以上
《經濟通通訊社２５日專訊》徽商銀行（０３６９８）發盈喜，預期截至今年６月底日止六
個月淨利潤約５０億元人民幣，按年增長１６％以上。
集團解釋淨利潤增加是由於集團生息資產規模穩定增長、強化成本控制管理，以及持續加強
全面風險管理。期內，成本收入比約２２％；平均淨資產收益率不低於１５％。
另外，於６月底集團總資產較２０１８年末增長４％以上；不良貸款率約１﹒０３％，不良
貸款撥備覆蓋率不低於３００％，貸款撥備率不低於３％。（ｋｉ）
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