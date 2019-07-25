【企業盈警】映美控股料中期虧損擴大至最多１６５０萬人幣

《經濟通通訊社２５日專訊》映美控股（０２０２８）發盈警，預期截至今年６月底日止六

個月將錄得虧損１４５０萬至１６５０萬元（人民幣．下同），去年同期虧損約為６２９萬元。

公司解釋，虧損增加主要乃由於國內印表機市場需求低迷和新產品推出延期導致。（ｋｉ）

