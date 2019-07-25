《經濟通通訊社２５日專訊》映美控股（０２０２８）發盈警，預期截至今年６月底日止六
個月將錄得虧損１４５０萬至１６５０萬元（人民幣．下同），去年同期虧損約為６２９萬元。
公司解釋，虧損增加主要乃由於國內印表機市場需求低迷和新產品推出延期導致。（ｋｉ）
25/07/2019 18:00
【企業盈警】映美控股料中期虧損擴大至最多１６５０萬人幣
《經濟通通訊社２５日專訊》映美控股（０２０２８）發盈警，預期截至今年６月底日止六
個月將錄得虧損１４５０萬至１６５０萬元（人民幣．下同），去年同期虧損約為６２９萬元。
公司解釋，虧損增加主要乃由於國內印表機市場需求低迷和新產品推出延期導致。（ｋｉ）
|中國故事25/07/2019
5G商用時代揭幕 滬電股份有板有眼
|剖析天下25/07/2019
從製造砂紙變世界巨企 3M創新聞名 惟前景未明
|生財有道25/07/2019
行業將迎向上周期 華潤水泥財息兼收
|生財有道25/07/2019
科創板第一股 中國通號獲啟航訊號
|FOCUS25/07/2019
【FOCUS】啟德地遇冷添烏雲 阿里上市動向考驗港吸引力
|生財有道25/07/2019
《開市Good Morning》熊麗萍：京信通信2.2元見阻力
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰