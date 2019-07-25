《小傳日記》魚缸悶到爆，乾升真難搞；藥佬有追捧，磚頭佬失寵！

《小傳日記》花旗國隔晚三大指數升跌不一，主要由於波音業績遜預期股價受壓。香江「孖

屐」近日進入悶局，日均成交都係五、六百億銀咁上下，大家都等緊聯儲局月底議息，另外中美

領導都派頭馬喺上海講數，所以大家都唔敢輕舉妄動。恆指今早高開５１點後，最多一度攀到

２８６２８點，受制於百天線（２８６３２點），午後都係走勢靠穩，今日藥股走勢威風，石藥

（０１０９３）、中生（０１１７７）霸佔最佳藍戰士頭一、二位，但本地磚頭佬就走勢偏弱。

恆指最終收報２８５９４點，升７０點，升幅不足半巴仙，全日波幅只有１１１點，大市成交近

６８１億銀跌１巴仙。國貨收報１０９３０點，升７１點，升幅逾半巴仙。

Ａ場表現不錯，科創板今日再度造好，上證綜指收報２９３７點，升１４點或半巴仙。深證

成指收報９３４４點，升７８點或近１巴仙。兩市合共成交３９９５﹒２６億銀人幣。

大隻藍戰士方面，大象（００００５）微跌一格，報６４﹒６５銀；生發發（００３８８）

抽高近１巴仙，報２６８﹒８銀；ＱＱ（００７００）同任天堂出新ｇａｍｅ同遊戲機，今日再

飛起近２巴仙，報３７２﹒４銀；中移動（００９４１）跌約半巴仙，報６８﹒２５銀；ＡＩＡ

（０１２９９）插逾１巴仙，報８５﹒５５銀。



＊華為落柯打富智康上爬，中西醫互補藥佬ＧｏＧｏＧｏ＊



今日富智康（０２０３８）股價爆升，有消息指佢間廠收到大單「柯打」，有業內人士呢張

大單係來自華為，今日爆上兩成二，報１﹒０５銀。另一姊妹鴻騰精密（０６０８８）飛高近

９巴仙，報３﹒４２銀。手機設備孖寶－－舜宇光學（０２３８２）及瑞聲科技（０２０１８）

各升逾１巴仙，分別報９４﹒７５銀及４４﹒９５銀。比亞迪電子（００２８５）同樣走高逾

２巴仙，收１１﹒７２銀。

阿爺早一排又開會，話要搞中西醫互補，包括對中醫加強發展、建設專業人才隊伍，提高質

量咁話。悶咗一排嘅藥佬又再蠢蠢欲動，石藥急飛逾６巴仙，報１４﹒１６銀，仲做埋今日最佳

藍籌戰士；中生製藥彈起近４％，報９﹒５９銀。國藥控股（０１０９９）及藥明生物

（０２２６９）升逾半巴仙，報３０﹒２銀及８２﹒７銀。百濟神州（０６１６０）升２亳半子

報７７﹒５５銀。



＊神州再出手內房未見愁，淡市求穩陣蒙牛高位奔＊



之前先傳神州銀保監有意整頓房地產違規融資，今日再有消意傳出蘇州嗰邊會擴大住房限制

轉讓范圍，不過部分內房股就懶理囉，其中以萬科（０２２０２）今日仲升２巴仙，報３１銀；

碧桂園（０２００７）就亦漲逾１巴仙，報１１﹒１６銀；融信（０３３０１）之前三連跌之後

，今日反彈３巴仙，報１０﹒５銀，仲畀安信叫買話佢ＰＥ夠同業低又願減債，所以畀佢「他屐

」１５銀。中海外（００６８８）亦升近１巴仙，報２８﹒２銀。不過，潤地（０１１０９）噚

日一支陽燭上之後，今日就要回返１巴仙，報３４﹒８５銀。

魚缸浮浮沉沉，觀望氣氛濃厚，好友買貨都小心啲囉，故資金又再吼業務穩陣嘅食品股，不

過又唔係隻隻升嫁！講咗表現好嘅先，蒙牛（０２３１９）今日就上過山頂位見３２﹒９銀，全

日升３巴仙，報３２﹒７銀。Ｈ＆Ｈ國際（０１１１２）無懼里昂降「他屐」至６４銀，今日再

漲近３巴仙報４６﹒４５銀。不過，澳優（０１７１７）就要跌近半成，報１５﹒１８銀。講食

嘅，安信就唱好中糧肉食（０１６１０）話佢持續擴大產能，而且豬價上漲可以令佢盈利改善，

帶動佢今日走高逾６巴仙，收報２﹒７７銀。同業萬洲（００２８８）就升近２巴仙，報

８﹒１５銀。其他食品佬方面，祖國食品（００５０６）就勁囉，唔聲唔聲一支陽燭上飆近６巴

仙，報３﹒４５銀；周黑鴨（０１４５８）亦升近２巴仙，報４﹒４５銀。



＊高佬玩降價地產佬怕怕，賭佬成績勁走勢卻分歧＊



高佬噚日就預計寫字樓空置率開始上升，所以就下調咗部分收租佬、本地磚頭佬嘅評級同「

他屐」，搞到地產佬今日表現好弱雞，新世界（０００１７）、新地（０００１６）同信置（０

００８３）「有義氣」齊齊仆低約１巴仙，分別報１１﹒９銀、１２８﹒８銀同１３﹒１８銀。

恆隆地產（００１０１）跌不足半巴仙，報１９﹒０８銀。不過，長實（０１１１３）畀美銀美

林唱好，有缸友支持，埋單彈起逾１巴仙，報６２﹒８銀。

有部分濠賭佬今日傳出好消息，但命運就差天共地，就好似金沙（０１９２８）公布次季度

成績，多賺近兩成至５﹒１１億美金，不過都喺畀缸友掟貨，埋單仆低近２巴仙，報３９﹒８銀

。銀河娛樂（０００２７）軟不足１巴仙，報５５﹒７銀。新濠國際（００２００）軟不足半巴

仙，報２０﹒５銀。永利馬交（０１１２８）跳高近２巴仙，報１９﹒３６銀。

其他地方嘅賭佬表現亦省鏡。金界（０３９１８）畀高盛同中金分別調升佢嗰「他屐」，埋

單鏟起近７巴仙，報１１﹒８８銀，仲創埋上市新高１１﹒９銀。凱升（００１０２）發喜訊，

料截中期會扭虧為盈，主要喺由於博彩及酒店業務的營業嘅表現增長，埋單踢高逾４巴仙，報１

﹒２５銀。請請！



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