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即市新聞

25/07/2019 11:56

《真知灼見－溫灼培》英鎊往後的１００天

　　《真知灼見》現時市場最關心莫過於到了１０月３１日的期限，英國究竟會「有協議」還是
「無協議」下「脫歐」，即所謂的「軟脫歐」及「硬脫歐」。但筆者認為這並非分析未來英國經
濟或英鎊匯價走勢的重點所在，相反重點應放在英國最終會否「保留」還是「離開」歐盟的單一
市場。如離開單一市場，就算是在有協議下離去，英國所承受的衝擊料仍將相當沉重，屆時提防
英鎊可能會出現顯著下跌。因為英國一旦離開歐盟單一市場，英國倫敦或不能再成為歐洲的金融
中心，而北愛爾蘭亦也將很大機會「脫英」，這些均會對英國造成重大衝擊。相反，如英國能最
終保留在單一市場內，即「脫歐」前後將基本上無異，屆時不排除英鎊匯價將能大升，重上
１﹒３５美元甚至更高水平。不過，英國新任首相約翰遜作為整個英國「脫歐」的靈魂人物，筆
者擔心他會較大機會帶領英國徹底地離開歐盟單一市場。而所謂的「有協議脫歐」，只是較體面
地離開歐盟而已。

＊鎊匯暫料１﹒２４美元水平徘徊＊

　　由於英國財長夏文達已宣布請辭，往下我們先要留意是約翰遜的新內閣人選將由哪些人組成
，能否有效地為約翰遜政府施政。其次值得關注，是在未來約１００天約翰遜將如何與歐盟談判
，及約翰遜成為首相後，其「脫歐」言行仍是否那麼激進等。由於尚剩餘的日子不多，最大期望
是談判可延遲，相信這已是對英鎊最好情況。技術上，暫料英鎊於１﹒２４美元徘徊無大跌風險
，但與此同時亦見不到英鎊有任何上升理據，預料１﹒２６及１﹒２８美元將成為上兩個的較大
阻力位置。如有任何顯示英國要離開歐盟單一市場，提防英鎊要下向１﹒２０美元進發。
《恆生銀行首席市場策略員　溫灼培》
（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）

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