《金融創見－張劭聲》貿談結果須看特朗普如何布局有利他連任策略

《金融創見》自七月初於大阪舉行的二十國峰會結束已有兩星期，就會議期間中美雙方達成

的共識遲遲未見有進一步發展，尤其是美商務部的實體清單及對華為實施的禁令未有明確放寬，

令市場開始懷疑雙方和談或會未如預期般順利。此話題的炒作性已經迅速被市場吸納並已於各類

資產價格反映出來，總括來說峰會為市場帶來的僅僅是短期的情緒提升。目前中美的行政取向和

貿易協議沒有任何預測性，保護主義將是一個美方持續主張的立場。特朗普就早前評擊越南，稱

對方為貿易關係中「最嚴重的濫用者」就足以證明白宮的強硬態度並不止於對中國一方。

關係於中美雙方成功訂立有效協議的可能性，未來前景在很大程度上取決於特朗普計算如何

布局有利於他連任的策略。特朗普的每一步似乎也在小心地計算他會否於競選期間贏得選民的支

持，但選民的意向卻會隨時因不同的經濟和政局發展而變得難以掌握。目前美股市場徘徊在歷史

高位附近，各行業同時也得到適度的推動，基本面受到支持和穩固，目前歌舞昇平的氛圍已為特

朗普的競選旅程贏得一個正面的開始，至於中美貿談的實際結果看來暫時不像之前般急切，大概

可把談判步伐放慢並把這一著留待日後「不時之需」的部署。

反觀從央行推行刺激政策的層面來看，「壞消息」其實也可能是利好市場的訊號－經濟前景

越慘淡，央行越有可能採取積極的寬鬆措施－但反之亦然。６月份的美國非農業就業報告中就業

人數增加了２２﹒４萬，超過預期的１６萬，是勞動市場復甦的證明。失業率雖然上升至

３﹒７％，但這是由於勞動力參與率增加所致，並且仍然保持於５０年左右的低位。如此扎實的

就業數字反彈意味著５０點子的利息削減已經大多不在實際考慮範圍之內。然而，在月底７月

３１日的聯邦公開市場委員會會議上，市場仍然有絕對信心聯儲局將落實２５點子的息口下降。

但更重要的是，在這個階段如果美聯儲決定不採取行動，環球股市的逆轉反應將會剎投資者一個

措手不及。美聯儲現正處於兩難之地，因為推動股市至歷史新高的原因是基於市場濃厚的降息預

期，而不是穩健的企業盈利。如果聯儲局官員的最終目標是維持經濟擴張，金融市場就必須盡可

能避免崩潰收縮，這也是７月底降息的原因之一。

除了市場反應層面分析外，減息２５點子在其他層面也有一定的必要性。美聯儲早已表明他

們將對持續的通貨緊縮環境作出有效改善，當務之急定必是盡快推行放鬆政策。但持續的低通脹

率逼使聯儲局官員越見擔心。美聯儲努力保持每年２％的通脹目標，但最近數月的ＣＰＩ數據卻

持續遜色於訂立的目標水平。這現象不是初次遇見，也不是美國獨有的問題，但聯儲局也逐漸擔

憂持續低走的通脹對其自身作為央行的信譽和通脹預期有負面影響。鮑威爾在今年較早時候於國

會作證時，將通脹預期列為「實際通脹的最重要驅動因素」，因此擔心低通脹率可能會重複降低

市場對通脹的普遍預期，從而成為一個自身循環的困擾。

《盛寶銀行環球交易部門主管 張劭聲》

