《積金攻略－梁潘月寶》強積金基金，主動式被動式各適其適

《積金攻略》各位打工仔每個月投放資金在強積金戶口，有沒有了解到強積金基金是如何運

作？以股票基金為例，一般分為主動式基金（或稱傳統基金）或被動式基金（或稱指數基金）。

顧名思義，主動式基金是主動地揀選投資項目；被動式基金則是追蹤指數的基金，目標是跟蹤特

定指數的回報。究竟兩者的風險和回報有甚麼不同？強積金成員應該如何選擇？



＊主動式管理基金，靈活調整投資策略＊



主動式管理基金由基金經理主動作出投資，分析研究市場動態和大量數據，尋找具潛在回報

的投資機會。主動式基金靈活因應市場變化而調整投資策略，基金表現有機會跑贏指數，相反亦

有機會跑輸大市，風險和回報可能比較波動。一般來說，主動式管理基金涉及更多人力資源，收

費比被動式基金較高。

至於被動式基金，是指追蹤指數的基金，其中一隻追蹤指數基金就是盈富基金（０２８００

），目標是提供緊貼恆生指數的回報。被動式追蹤指數基金好處是透明度高，因為基金經理跟隨

指數各成分股及比重投資，所以只要知道基金背後是追蹤那個指數，就能夠了解該指數基金的投

資組合成分。被動式基金相對主動式管理基金較少涉及基金經理選股和市場研究等，因此收費相

對較低。

主動式管理基金的好處是基金經理可根據市況彈性作出投資決定，自行決定基金的資產組合

，發掘出具潛力的股票，務求賺取比大市更佳的回報。此外，主動式管理基金的基金經理如預計

到有災難性的投資風險，可及時出售所持股票。而且，主動式管理基金發展較為成熟，有更廣泛

的投資選擇。相反，此類基金的缺點是回報或有可能差於大市，風險較高，而且收費較高，可能

影響回報。



＊被動式基金，收費較相宜＊



被動式基金的優點是追求與大市相若的回報，而且收費較相宜。有些被動式基金的收費比主

動式管理基金低逾１％，若果投資十年或以上，便會有很大的差別，直接影響回報。被動式基金

的弱點是有機會忽略經濟大環境的突變，未能靈活調動投資選項。

客戶選擇主動式抑或被動式基金，可按照自己的投資需要和風險承受能力作出抉擇。不過，

無論揀選什麼基金，投資者都要定期查看帳戶狀況，檢視經濟周期的變化而作出部署，有需要時

更可諮詢理財顧問的專業意見，為銀齡生活儲下更充足的儲備。

《康宏金融集團首席產品及策略總監 梁潘月寶》

