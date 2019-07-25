港股窄幅波動收２８５９４升７０點企穩十天廿天線，成交６８１億



《經濟通通訊社２５日專訊》隔晚美股三大指數個別發展，港股今日再上升的空間亦不大。

雖然午後一度揚逾１００點，惟收市僅再漲７０點，暫錄三連升，累計走高２２３點。

恆指早段延續上日（２４日）升勢，高開５１點，惟之後一度輕微倒跌７點，低見

２８５１７，午後曾發力升１０４點，高見２８６２８點，但上升動力仍然不足，隨後大部分時

間均窄幅波動，最終全日升７０點或０﹒２５％，報２８５９４點，收復十天（約２８５４２）

及廿天線（約２８５４８），主板成交６８０﹒５９億元，按日跌１％。國企指數報１０９３０

點，升７１點或０﹒６６％。

Ａ股走勢反覆，滬綜指收報２９３７，升１４點或０﹒４８％。深成指報９３４４點，升

７８﹒５２點或０﹒８５％。兩市全日成交３９９５﹒３６億人幣，按日持平。

重磅股方面，匯控（００００５）軟０﹒０８％，報６４﹒６５元；港交所（００３８８）

升０﹒７５％，報２６８﹒８元；騰訊（００７００）漲１﹒８６％，報３７２﹒４元；中移動

（００９４１）微跌０﹒５８％，報６８﹒２５元；友邦（０１２９９）獲大摩唱好，惟全日挫

１﹒４４％，報８５﹒５５元。



＊本地地產股弱，內房股表現好＊



高盛預計，寫字樓空置率開始上升並下調部分收租股、本地地產股評級及目標價。本港地產

股走勢偏弱，恆地（００１０１）軟０﹒３１％，報１９﹒０８元；信置（０００８３）跌

０﹒９％，報１３﹒１８元；新世界（０００１７）低收１﹒３３％，報１１﹒９元；新地

（０００１６）走低１﹒３８％，報１２８﹒８元。不過，長實集團（０１１１３）獲美銀美林

唱好，午後有資金流入，全日漲１﹒１３％，報６２﹒８元。同屬長和系的長江基建

（０１０３８）則滑２﹒１８％，報６０﹒５５元，為全日最差藍籌。

內房股大致造好，中海外（００６８８）升０﹒８９％，報２８﹒２元；碧桂園

（０２００７）漲１﹒４５％，報１１﹒１６元。融信中國（０３３０１）獲安信國際籲買入，

走高２﹒９９％，報１０﹒５元。萬科（０２２０２）則揚１﹒９７％，報３１元。

部分食品股午後有資金追捧，Ｈ＆Ｈ國際（０１１１２）雖然被里昂降目標價，但仍然漲

２﹒７７％，報４６﹒４５元；蒙牛乳業（０２３１９）漲２﹒９９％，報３２﹒７元。中國旺

旺（００１５１）揚１﹒４４％，報６﹒３４元；統一企業中國（００２２０）軟０﹒３１％，

報９﹒６元；現代牧業（０１１１７）低收０﹒７５％，報１﹒３３元。



＊石藥為最佳藍籌國指股，富智康與華為合作受捧＊



受惠於深改委推動中西醫藥互補政策，醫藥股大致向好，石藥集團（０１０９３）全日走高

６﹒１５％，報１４﹒１６元，為升幅最大的藍籌及國指股；中生製藥（０１１７７）跟隨其後

，漲３﹒６８％，報９﹒５９元；三生製藥（０１５３０）揚３﹒２４％，報１３﹒３８元；國

藥（０１０９９）微升０﹒６７％，報３０﹒２元。

據研究資料，上半年內地智能手機銷售１﹒９億部，而華為市場份額達三成四。手機設備股

今日個別發展，舜宇光學（０２３８２）連升第三日，收市走高１﹒４５％，報９４﹒７５元。

另一藍籌瑞聲科技（０２０１８）則升１﹒１２％，報４４﹒９５元。比亞迪電子

（００２８５）走高２﹒２７％，報１１﹒７２元。有消息指，富智康（０２０３８）的競爭對

手偉創力與華為停止了合作相關業務，而其訂單已轉至富智康集團，刺激富智康股價午收前顯著

漲８﹒９２％，報３﹒４２元。

濠賭股個別走，金沙（０１９２８）次季淨利按年升近兩成至５﹒１１億元，惟股價未有獲

帶動，全日挫１﹒８５％，報３９﹒８元；銀娛（０００２７）軟０﹒８９％，報５５﹒７元。

凱升（００１０２）發盈喜，料中期扭虧為盈，全日走高４﹒１７％，報１﹒２５元；金界

（０３９１８）獲高盛及中金上調目標，全日漲６﹒６４％，報１１﹒８８元，盤中高見

１１﹒９元，創上市新高。（ｊｔ）

