  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

25/07/2019 19:21

【元朗黑夜】警方無正面回應是否懼怕鄉事派，僅指須平衡各界需要

　　《經濟通通訊社２５日專訊》警方召開記者會交代反對市民申請在今個星期六（２７日）於
元朗舉行遊行的原因，以及７月２１日在元朗和上環的警方行動。鄉事派曾揚言如果發出不反對
通知書，嚴重後果全由警方負責，記者質疑現時就元朗遊行罕有發出反對書是否因怕了鄉事派，
署理新界北總區指揮官曾正科未有正面回應，僅表示警方一向尊重和平表達訴訟，認真審視各個
申請，每個個案獨立處理，要評估整個環境適不適合，亦要平衡各界需要。（ｃｗ）（ｚｚ）

返回新聞主頁

「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
最新專題
More
生財有道25/07/2019
【金管局易帥】余偉文將接替陳德霖 10月出任金管局總裁
中國故事25/07/2019
5G商用時代揭幕 滬電股份有板有眼
剖析天下25/07/2019
從製造砂紙變世界巨企 3M創新聞名 惟前景未明
生財有道25/07/2019
行業將迎向上周期　華潤水泥財息兼收
生財有道25/07/2019
科創板第一股 中國通號獲啟航訊號
FOCUS25/07/2019
【FOCUS】啟德地遇冷添烏雲 阿里上市動向考驗港吸引力
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】領展TKO Gateway便攜式香薰機

【etnet Bonus賞你】荃灣千色匯及元朗千色匯 x 韓國紙雕插畫藝術家Soo Min Kim 消暑手搖沙冰杯+簡約家用收納箱

【etnet Bonus賞你】Luke Sir曾智華新書《有盈退休》

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金