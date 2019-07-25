【元朗黑夜】警方無正面回應是否懼怕鄉事派，僅指須平衡各界需要

《經濟通通訊社２５日專訊》警方召開記者會交代反對市民申請在今個星期六（２７日）於

元朗舉行遊行的原因，以及７月２１日在元朗和上環的警方行動。鄉事派曾揚言如果發出不反對

通知書，嚴重後果全由警方負責，記者質疑現時就元朗遊行罕有發出反對書是否因怕了鄉事派，

署理新界北總區指揮官曾正科未有正面回應，僅表示警方一向尊重和平表達訴訟，認真審視各個

申請，每個個案獨立處理，要評估整個環境適不適合，亦要平衡各界需要。（ｃｗ）（ｚｚ）

