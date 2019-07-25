【移交逃犯】兩男子在彩虹連儂隧道遇襲，一名疑犯被捕

《經濟通通訊社２５日專訊》昨晚（２４日）１０時左右，兩名男子在牛池灣坪石邨行人隧

道內的「連儂牆」被人以雨傘及手襲擊受傷，警方拘捕一名涉案的３３歲男子。

據了解，其中一名傷者在「連儂牆」張貼海報時，該名疑犯上前撕走海報，傷者阻止時被疑

犯襲擊，其手部受傷大量流血，另一名傷者因目擊事件而上前勸阻，被疑犯扯頭髮，頭部及背部

被撞向牆壁。警方到場以涉嫌「襲擊致造成實際身體傷害」拘捕該名疑犯，兩名受傷男子則送往

聯合醫院治理。（ｃｗ）（ｚｚ）

