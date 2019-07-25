《經濟通通訊社２５日專訊》律政司司長鄭若驊今早出發前往廣州時，回應到會否成立獨立
調查委員會，鄭若驊指特首林鄭月娥及政府人員在考慮各方意見後，仍認為按現行機制處理修例
爭議是最恰當，她本人現時沒有補充。（ｈｍ）（ｚｚ）
25/07/2019 11:03
【移交逃犯】鄭若驊回應會否設調查委員會：按現行機制處理最恰當
《經濟通通訊社２５日專訊》律政司司長鄭若驊今早出發前往廣州時，回應到會否成立獨立
調查委員會，鄭若驊指特首林鄭月娥及政府人員在考慮各方意見後，仍認為按現行機制處理修例
爭議是最恰當，她本人現時沒有補充。（ｈｍ）（ｚｚ）
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