【移交逃犯】鄭若驊回應會否設調查委員會：按現行機制處理最恰當

《經濟通通訊社２５日專訊》律政司司長鄭若驊今早出發前往廣州時，回應到會否成立獨立

調查委員會，鄭若驊指特首林鄭月娥及政府人員在考慮各方意見後，仍認為按現行機制處理修例

爭議是最恰當，她本人現時沒有補充。（ｈｍ）（ｚｚ）

