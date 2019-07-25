【移交逃犯】４４部門逾２百公僕促林鄭回應訴求，否則籌工業行動

《經濟通通訊社２５日專訊》逾２００名名來自４４個政策局不同部門的公務員聯署，向行

政長官林鄭月娥發公開信，強烈要求政府直接面對民意，回應民間５大訴求，如政府繼續漠視民

意，將會籌備具體工業行動。

公開信中表示，過去兩個月港人參與了一連串反對修例的遊行集會，數以百萬計的市民站出

來表達訴求，但政府一直依然故我，拒絕聆聽大眾的聲音，違背服務市民的承諾。

他們批評，在７月２１日晚上在元朗有大批白衣暴徒襲擊市民，以武器攻擊路經群眾甚至記

者，令無辜市民受傷，令人髮指。雖然當晚有大批市民報警求助，但警方未有及時派員到場保護

市民及捉拿暴徒，令人對警方執法能力存疑，有負市民期望。其做法令人懷疑政黑勾結，除了令

市民對警隊信心盡失外，亦令公務員質疑政府機構並非為民服務，更甚者令公務員成為社會撕裂

的幫兇。

其中一名有參與聯署的公務員接受電台訪問時表示，工業行動包括按章工作，亦有人欲籌組

跨部門罷工行動，認為公務員罷工在香港歷史上而言，會對政府造成很大挫敗。

該名公務員指，不會為政府的回應定死線，但相信政府會在８月中之前交代。他認為，過去

特首是依賴公務員和警察作後盾，今次行動是要向政府表態，公務員並不認同當局過去一段長時

間以來的管治手法。（ｃｗ）（ｚｚ）

