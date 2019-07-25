【移交逃犯】工聯會屬下的政府人員協會等發聲明籲公務員緊守崗位

《經濟通通訊社２５日專訊》工聯會屬下的政府人員協會、香港公務員總工會，以及國家行

政學院香港同學會發表聲明，呼籲公務員必須緊守崗位，支持特區政府依法施政和警隊依法執法

，堅持政治中立，又懇請各界與政府一起努力，解決目前的社會矛盾，同時呼籲大家暫停任何遊

行集會，讓市民返回理性討論，解決問題。

稍早前有逾２００名來自４４個政策局不同部門的公務員聯署，向行政長官林鄭月娥發公開

信，要求政府直接面對民意，回應民間５大訴求，如政府繼續漠視民意，將會籌備具體工業行動

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