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25/07/2019 16:51

【元朗黑夜】鄉議局強烈呼籲示威者勿入村，遇衝擊會「守護家園」

　　《經濟通通訊社２５日專訊》有市民發起７月２７日進行「光復元朗」遊行，抗議本月２１
日元朗有大批白衣人無差別襲擊市民。新界鄉議局就此事開會討論，鄉議局主席劉業強在會後見
記者時表示，希望參與遊行的人士和平表達訴求，遊行完盡快離開，不要進入村落；村民亦要保
持克制及冷靜，元朗六鄉亦勸籲村民鄉民當日不要外出，免生爭執。他又強烈譴責破壞立法會議
員父母墓地的做法。
　　十八鄉鄉事委員會主席程振明稱，周日在元朗發生的事「正是我們擔心的」，指示威者的訴
求應對準政府，不應對著元朗。他指遊行即是代表集結了幾十萬人在元朗，強調他們「不會怕事
」，若遇上有人衝擊鄉事，就會「守護家園」。被問到他們會如何「守護家園」，程振明指元朗
有不少農耕地方，當遇上衝擊時，他也不知道該處村民會如何應付，「他們有他們的反應」。
　　至於早前十八鄉鄉事委員會去信元朗警區指揮官，反對警方就７月２７日元朗集會批出不反
對通知書，並指若警方仍對遊行批出不反對通知書，「一切嚴重後果將全部由警方負責。」程振
明指，若遇到衝擊就會有人守護，相信就會變得混亂，如果警方處理不到就是警方責任，又指未
與警方討論７月２７日的警力。他又否認是施壓，稱如果「施到壓的話，保安局局長就應該是我
做」。（ｃｗ）（ｚｚ）

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