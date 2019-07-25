《股金豐采－涂國彬》歐元測試１﹒１，聚焦議息決定

《股金豐采》近期各央行議息會議密集，受到高度關注。在環球風險增加，經濟增長放慢的

大環境下，減息憧憬升溫。

歐央行將在今日（２５日）公布議息決定，目前市場預期減息概率四成不到。歐洲經濟下行

壓力大，尤其是火車頭德國的經濟持續乏力，加上地緣政治風險的不明朗因素，投資者非常擔憂

。



＊重啟量寬概率增＊



ＩＭＦ最新的報告中雖然上調了歐元區今明兩年增速預期，主要基於臨時性因素如法國街頭

示威消退等，但仍小幅下調了對德國增速的預測。加上ＩＭＦ總裁獲歐央行總裁提名，或將在

１０月德拉吉後接替他的位置，重啟量寬的概率更是增加。如果此次不減息，料會釋放未來減息

的信號，為之後政策鋪平道路。

歐元整體維持弱勢，在大的下行趨勢中，近期大部分時間都在１﹒１２至１﹒１４的運行區

間內。不過本周二就跌破了１﹒１２的支持，隨後更是延續跌勢，進一步下探，或很快測試年內

低位，關注１﹒１１水平。



＊英央行料維持利率不變＊



英央行同樣將在下周宣布議息決定，按兵不動應該是大概率，第三季度應該不會有行動。英

央行官員也表示有強勁理由維持利率。此外，約翰遜將任英國首相，硬「脫歐」概率升溫。

英鎊從５月開始加速下跌，不斷跌破主要支持，已經形成下行趨勢，上方５０日線阻力較大

，７月中下旬曾低見１﹒２３８２。目前正在反覆震盪，在１﹒２４至１﹒２６的區間內，關注

１﹒２４一線的支持。但如果真的無協議「脫歐」，英鎊恐怕還將創新低。

《永豐金融資產管理董事總經理 涂國彬》（ｍａｒｋｔｏ＠ｗｆｇｏｌｄ﹒ｃｏｍ）



＊ 涂國彬為證監會持牌人士，並無持有上述股份之財務權益

