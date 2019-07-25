《鍾之日記》貿談移師上海，營造良好氣氛

《鍾之日記》７月２５日，香港天氣：晴陰不定。香江魚缸：升。祖國股市：升。



５月破裂的中美貿易談判鐵定下周重開，中國商務部新聞發言人高峰在例行發布會公布，中

美雙方牽頭人將於下周二三（３０－３１日）在上海見面，對於一改過去在北京磋商的做法，高

峰稱在不同的地點磋商，是十分正常的安排，上海具備開展磋商的良好條件。有市場意見認為，

移師上海或許顯示中方希望將會面的政治氣氛減輕，令雙方更為聚焦商業談判。

白宮早前表示，下周的談判將討論一系列問題，包括知識產權、強制技術轉讓、非關稅壁壘

、農業、服務、貿易逆差及協議執行。

不過，值得留意的是，此次中美談判，除已交峰多次的美國貿易代表萊特希澤、財政部長姆

努欽、中國國務院副總理劉鶴外，將加入中國商務部部長鍾山。外媒引述美國政府一位高級官員

表示，美方認為鍾山是一位能幹、專業的談判專家，美方部分人士認為他很難對付，可能使談判

變得比過去更加充滿敵意。



＊中港魚缸齊齊三連升＊



隔晚美股三大指數個別發展，香江魚缸今日再上升的空間亦不大。雖然午後一度揚逾１００

點，惟收市僅再漲７０點，暫錄三連升，累計走高２２３點，主板成交６８０﹒５９億元，按日

跌１％。

滬深股市早段無方向，滬綜指平開後稍跌，其後在科技股帶動下確認升勢，尾盤釀酒、銀行

等權重板塊明顯拉升，助力滬指全日升０﹒４８％收市，連升三個交易日，報２９３７﹒３６點

。科技股造好，深成指表現更佳，全日升０﹒８５％，創業板指則升０﹒８％。人民銀行連續第

三日暫停逆回購，即今日淨回籠１０００億元人民幣，兩市成交３９９６億人民幣，按日持平。



＊中西醫互補再吹號角，石藥漲６％領跑藍籌＊



國家主席習近平主持召開中央全面深化改革委員會第九次會議強調，堅持中西醫並重，推動

中醫藥和西醫藥相互補充、協調發展，是中國衛生與健康事業的顯著優勢。會議要求健全中醫藥

服務體系，推動中醫藥事業和產業高質量發展，加強中醫藥人才隊伍建設，促進中醫藥傳承和開

放創新發展，改革完善中醫藥管理體制機制，發揮中醫藥在疾病治療和預防中的特殊作用。

中西醫結合並不是新政策，以中藥材作為有效成分，配製成膠囊藥片等形態的中成藥產品更

是充滿中國特色，今次深改委推動中西醫藥互補政策，仍然刺激到醫藥股向好，領升魚缸，石藥

集團（０１０９３）漲６﹒２％，是表現最佳藍籌股，威高股份（０１０６６）升５﹒７％，中

生製藥（０１１７７）升３﹒７％，中國中藥（００５７０）升３﹒３％，三生製藥

（０１５３０）揚３﹒２％，綠葉製藥（０２１８６）升２﹒４％，華潤醫療（０１５１５）升

２％。



＊凱雷集團帶頭沽，閱文集團急瀉近一成二＊



據外電昨日報道，凱雷集團的投資工具Ｌｕｘｕｎ Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔ Ｌｔｄ﹒以每

股３５﹒５元至３６元的價格，轉讓２８００萬股閱文集團（００７７２）股份，佔閱文已發行

股本約２﹒７％。閱文於９：０５ａｍ正正錄得一手共２８００萬大手交易，每股造３５﹒５元

，涉資９﹒９４億元。

凱雷集團出貨套現，券商似乎亦跟風沽，高盛亞洲、摩通、美銀美林、中信里昂等齊出手減

磅。

閱文集團今日開市後即暴瀉，早盤低見３２﹒８元。收市報３３﹒２５元，挫１１﹒６％，

成交達４４８８萬股，涉資１５﹒５９億元。



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