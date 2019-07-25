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即市新聞

25/07/2019 09:05

《投資心得－潘鐵珊》受惠醫保目錄調整，中生製藥發展空間龐大

　　《投資心得》中國生物製藥（０１１７７）業務以發展專科治療領域相關產品為主，產品有
生物藥、化學藥及中藥現代化製劑等。截至今年３月３１日止首季，錄得收入約６２﹒１億元人
民幣，按年增長約３３﹒４％；歸屬於母公司持有者應佔基本盈利約為９﹒８億元人民幣，同比
上升約２２﹒４％，表現相當理想。

＊重視研發創新利持續增長＊

　　由於抗腫瘤原創新藥安羅替尼需求旺盛關係，銷售持續創出新高，帶動集團總體收入和利潤
顯著增長。集團新產品銷售佔了其總收入約１７﹒７％，證明集團發展呈健康狀態。作為持續增
長的關鍵之一，集團重視研發及創新。由於積極開拓與國內外醫藥科研機構，以及企業的廣泛合
作，在研發投入和產品創新的能力上均為行業領先。此外，集團亦同時積極利用大數據、人工智
能及科技金融等技術，以提升在管理、科研、生產等方面的效率。

＊中國成為最活躍製藥市場＊

　　中國作為全球第二大醫藥市場，國內藥監政策的推動力、以及製藥行業創新能力等，均使其
成為全球製藥行業創新最為活躍的的市場之一。雖然今後有「４＋７」國家帶量採購逐步落地，
會對整個醫藥行業的收入和利潤水平帶來一定影響，但預期醫保局計劃在今年下半年實施的國家
醫保目錄調整，將更注重藥品臨床效果，並向重大疾病如癌症、及慢性病等傾斜。上述措施實行
起來將有望加快醫藥企業分化，由於中生製藥已有多種藥品獲進入該目錄，加上自去年起獲納入
醫保目錄，該股可迎來更大發展空間。可考慮於９元買入，上望１０﹒５０元，跌穿８﹒４０元
止蝕。《天宸康合資產管理投資總監　潘鐵珊》（本欄逢周四刊出）

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